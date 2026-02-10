Επιχειρηματική συμπόρευση Κόκκαλη, Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη και ντόμινο εξελίξεων στην πληροφορική

Μεγάλο διπλό ντιλ από την εισηγμένη. Εισέρχονται ως μέτοχοι οι όμιλοι Σωκράτη Κόκκαλη, Motor Oil, Μαρινάκη και Δημ. Θεοδωρίδη. Προχωρά στην εξαγορά της OTS.

Σε διπλή κίνηση προχώρησε η εισηγμένη. Από τη μία πλευρά, υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του 100% των μετοχών της OTS. Από την άλλη, η βασική μέτοχος Οne Dealer Holdings (Νίκος Β. Βαρδινογιάννης) προχωρά σε πώληση μετοχών συνολικού ποσοστού 32,56%. Συγκεκριμένα, η μετοχική βάση της εταιρείας διευρύνεται και ενισχύεται με τη συμμετοχή των ομίλων Intracom, Μοtor Oil, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλων.

Οι μέτοχοι της OTS θα αποκτήσουν μετοχές της Real Consulting μέσω αύξησης κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων.

Πηγές εξηγούν ότι το νέο μετοχολόγιο δημιουργεί ένα νέο όχημα με ισχυρή παρουσία στους τομείς του λογισμικού και της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνολογίας. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, η Real Consulting συνεχίζει υπό τους Διονυσία Άννα Καρατζά και Διονύσιο Αθανασάκο και η OTS υπό τον Σπύρο Παμπουκίδη. Η τελευταία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα.

Το νέο σχήμα απασχολεί περίπου 550 εργαζόμενους, ενώ όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις, ο συνολικός κύκλος εργασιών του Ομίλου θα είναι της τάξης των 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ. Για το 2026, εκτιμάται ότι διαμορφώνονται προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών.

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παραρτήματα στην Αθήνα και στα Τρίκαλα, η OTS (Open Technology Services) δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης λογισμικού από το 1993. Η εταιρεία εξυπηρετεί φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με εστίαση στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα.

Σύμφωνα με τα εταιρικά της στοιχεία, η OTS διαθέτει περισσότερες από 700 εγκαταστάσεις συστημάτων και εξυπηρετεί πάνω από 100.000 χρήστες.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει τη σειρά Open1, η οποία αποτελείται από εφαρμογές για οικονομική διαχείριση, μισθοδοσία και διαχείριση προσωπικού, ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονικό ραντεβού, διαχείριση μελών και ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών. Επιπλέον, διαθέτει εξειδικευμένες εφαρμογές όπως το ParkaLot για διαχείριση χώρων στάθμευσης, το Open1|Fleet για διαχείριση οχημάτων και το Open1|Water για παρακολούθηση ποιότητας νερού.

Η OTS απασχολεί 240 εργαζομένους και διαθέτει τρία γραφεία στην Ελλάδα. Το 2024 έλαβε πιστοποίηση Great Place to Work για τον κλάδο της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Η εταιρεία λειτουργεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα OTS Academy για την επιμόρφωση του προσωπικού της.

Η εταιρεία συμμετέχει σε εθνικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι κύριες κατηγορίες λύσεων που αναπτύσσει αφορούν συστήματα επιχειρησιακού λογισμικού, εφαρμογές για έξυπνες πόλεις, συστήματα διαχείρισης υποθέσεων και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η εταιρεία ενημερώνει και επεκτείνει τα πληροφοριακά της συστήματα ανάλογα με τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις των πελατών της.

Η ανακοίνωση

H εταιρεία με την επωνυμία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία» ή «RC») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του Ν.3556/2007 περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών ότι συνήψε σήμερα, 09 Φεβρουαρίου 2026, συμφωνία με όλους τους μετόχους της εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Open Technology Services ή OTS) για την απόκτηση του 100% των μετοχών της ΟΤS.

Η απόκτηση θα ολοκληρωθεί υπό τον όρο έκδοσης νέων μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες θα λάβουν ως αντάλλαγμα οι υφιστάμενοι μέτοχοι της OTS, η συνολική τιμή διάθεσης των οποίων θα αντιστοιχεί στην αξία των μετοχών της OTS, όπως αυτή έχει αποτιμηθεί από την ελεγκτική εταιρεία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και αποτυπώνεται στην από 09η Φεβρουαρίου 2026 έκθεση αποτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018. Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει ότι οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας.

Πηγή: euro2day.gr