Βίντεο από τις επιθέσεις του 20χρονου χούλιγκαν σε σπίτια οπαδών - Έβαζε εμπρηστικούς μηχανισμούς

Νυχτερινές εμπρηστικές επιθέσεις με στόχο κατοικίες οργανωμένων οπαδών, φυγή στο εξωτερικό και σύλληψη μετά από μήνες ερευνών. Αυτό είναι το σκηνικό σοβαρής υπόθεσης οπαδικής βίας που εξιχνίασαν οι Αρχές, οδηγώντας στη σύλληψη ενός 20χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με το χρονικό της υπόθεσης, τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Ιουλίου 2025, δύο άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα μετέβησαν έξω από πολυκατοικία στην περιοχή της Δάφνης, όπου διέμενε οργανωμένος οπαδός ομάδας.

Εκεί, στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Λίγη ώρα αργότερα, οι ίδιοι δράστες κατευθύνθηκαν σε περιοχή του Αγίου Δημητρίου, έξω από πολυκατοικία στην οποία διέμενε δεύτερος οπαδός της ίδιας ομάδας. Με πανομοιότυπο τρόπο, τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν δεύτερο αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Εφυγε για τις ΗΠΑ

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι ο 20χρονος, μετά την τέλεση των εμπρηστικών επιθέσεων, διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου παρέμεινε για περίπου πέντε μήνες. Μετά τον επαναπατρισμό του, εντοπίστηκε να διαμένει σε μισθωμένο κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Πρωινές ώρες χθες, Δευτέρα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Κατά την έρευνα στο κατάλυμα όπου διέμενε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, μεταλλικός και πλαστικός τρίφτης, πλήθος αυτοκόλλητων με διακριτικά ομάδας, 13 φιαλίδια σπρέι χρωματισμού, ρουχισμός με υβριστικό περιεχόμενο καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

