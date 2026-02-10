Τι γίνεται με τα μετάλλια στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς; Αθλητές καταγγέλλουν ότι σπάνε

Φιάσκο για τους διοργανωτές έχει αποτελέσει το γεγονός ότι τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνο–Κορτίνα… σπάνε.

Τη Δευτέρα, οι διοργανωτές δεσμεύτηκαν να ξεκινήσουν έρευνα για το ζήτημα, μετά τις καταγγελίες αθλητών –μεταξύ τους και της Αμερικανίδας πρωταθλήτριας της κατάβασης στο αλπικό σκι, Μπρίζι Τζόνσον– ότι τα μετάλλιά τους παρουσίασαν ρωγμές, σπασίματα και φθορές.

«Πηδούσα από τη χαρά μου και ξαφνικά απλώς έπεσε»

Η Τζόνσον ανέφερε ότι το μετάλλιό της έσπασε λίγο μετά την τελετή απονομής του Σαββάτου, την ώρα που πανηγύριζε. «Πηδούσα από τη χαρά μου και ξαφνικά απλώς έπεσε», δήλωσε στους δημοσιογράφους, δείχνοντας το ραγισμένο και φθαρμένο μετάλλιο στο ένα της χέρι, ενώ η κορδέλα κρεμόταν χωρισμένη γύρω από τον λαιμό της.

Αντίστοιχο περιστατικό περιέγραψε και η Σουηδή αθλήτρια του σκι αντοχής Έμπα Άντερσον, η οποία ανέφερε ότι το μετάλλιό της «έπεσε στο χιόνι και έσπασε στα δύο», προσθέτοντας: «Ελπίζω τώρα οι διοργανωτές να έχουν ένα “σχέδιο Β” για τα σπασμένα μετάλλια».

Ο Γερμανός Γιούστους Στρέλοου δήλωσε επίσης ότι το χάλκινο μετάλλιό του ράγισε και έπεσε στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εορτασμών, ενώ η Αμερικανίδα αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Άλισα Λιου ανάρτησε στο Instagram ότι αποκολλήθηκε η κορδέλα από το ομαδικό χρυσό της μετάλλιο.

Ερωτηθείς για το θέμα σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο επικεφαλής επιχειρησιακών λειτουργιών των Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, Αντρέα Φραντσίσι, δήλωσε: «Έχουμε πλήρη επίγνωση της κατάστασης και έχετε δει τις φωτογραφίες. Ερευνούμε τι ακριβώς συνέβη».

«Θα δώσουμε τη μέγιστη δυνατή προσοχή στα μετάλλια, ώστε όλα να είναι άψογα, γιατί πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για τους αθλητές», πρόσθεσε.

Οι διοργανωτές εκτιμούν πλέον ότι το πρόβλημα ενδέχεται να σχετίζεται με την κορδέλα του μεταλλίου, η οποία διαθέτει μηχανισμό αποσύνδεσης ασφαλείας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να απελευθερώνεται αυτόματα όταν ασκείται δύναμη, προκειμένου να αποτρέπεται ο κίνδυνος στραγγαλισμού του αθλητή.

