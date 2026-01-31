Απέραντη θλίψη στη Νέα Σμύρνη και τον Πανιώνιο: Έφυγε από την ζωή «ο Νίκος ο τυροπιτάς»

Μία εμβληματική μορφή της Νέας Σμύρνης, που μεγάλωσε γενιές Πανιώνιων, δεν είναι πια μαζί μας.

Κάθε περιοχή και κάθε ομάδα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά στοιχεία, τους δικούς της ξεχωριστούς ανθρώπους. Για τον Πανιώνιο και γενικότερα για την Νέα Σμύρνη, η σημερινή μέρα είναι ατελείωτης θλίψης καθώς έφυγε από την ζωή «ο Νίκος ο τυροπιτάς».

ΠΑΕ και ΚΑΕ είπαν το ύστατο αντίο στον Νίκο Κώστογλου, σε έναν άνθρωπο, που μεγάλωσε γενιές και γενιές Πανιώνιων και γενικά Νεοσμυρνιωτών στο μαγαζί του, που βρίσκεται απέναντι από το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Ιστορικού: «Η ιστορική γωνία έχει το όνομά σου.

Πόσες μέρες, πόσες ώρες, πόσα χρόνια. Σημείο αναφοράς στη Νέα Σμύρνη: Ο ΝΙΚΟΣ.

Από τα χέρια σου πέρασαν οι γεύσεις μας, οι παρέες μας, οι αναμνήσεις μας, οι ώρες, οι μέρες, οι μνήμες τα χρόνια.

Το γήπεδο ήταν, είναι και θα είναι συνδυασμένο με πέρασμα από τον ΝΙΚΟ! Για να ομορφύνουμε τη γεύση μας, για να συναντηθούμε με τους φίλους μας. Για να τα πούμε. Και γιατί ξέρουμε ότι μας προσέχεις, άλλωστε η ποιότητα είναι δεδομένη.

Το ίδιο και η καθημερινότητά μας. Ο ΝΙΚΟΣ ήταν είναι και θα είναι το στέκι μας.

Αυτό το δημιούργησες ΕΣΥ. Η φημισμένη κρεατόπιτα δεν είναι μόνο νόστιμη, αλλά αισθάνεσαι ότι είναι φτιαγμένη από αγάπη.

Όπως και η αγάπη σου για τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ ήταν ΜΟΝΑΔΙΚΗ και ανιδιοτελής.

Καλό ταξίδι κύριε Νίκο! Σ’ ευχαριστούμε για όλα και η γωνία είναι στα καλύτερα χέρια» ανέφερε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ.

Με την ΠΑΕ να καταγράφει τα εξής από την πλευρά της: «Η ΠΑΕ Πανιώνιος αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Νίκο, τον αγαπημένο σε όλους «Νίκο τον τυροπιτά», έναν άνθρωπο που για δεκαετίες αποτέλεσε κομμάτι της καθημερινότητας γύρω από τον Σύλλογο.

Το ιστορικό του στέκι έξω από το γήπεδο, δεν ήταν απλώς μια συνήθεια των φιλάθλων. Ήταν σημείο αναφοράς, μια σταθερά που ένωνε γενιές Πανιωνίων πριν και μετά τους αγώνες.

Ο Νίκος με το χαμόγελο και την απλότητα του, δεν υπήρξε απλώς ένας άνθρωπος του περιβάλλοντος του γηπέδου, αλλά ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα μνήμης και παράδοσης του Συλλόγου.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Καλό σου ταξίδι, Νίκο».