Δύο νέα μετάλλια για τον Νικόλαο Τσουρέκα

Ένα χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο κέρδισε ο Νικόλαος Τσουρέκας στο διεθνή αγώνα Σκι Αντοχής που πραγματοποιήθηκε στη Ντβόριστα της Βοσνίας τις 14 και 15 Ιανουαρίου 2026.

Σε ισάριθμα αγωνίσματα των 10 χλμ με ελεύθερη τεχνική αναδείχτηκε ο κορυφαίος αθλητής των αγώνων.