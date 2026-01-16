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Στο σημερινό Center Fox το κρίσιμο ντέρμπι, οι μεταγραφές Παναθηναϊκού, η οργή Ηλιόπουλου, ο καλπασμός ΠΑΟΚ & η νέα ήττα του 7άστερου

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, το ρεπορτάζ ενόψει ΑΕΚ-ΠΑΟ, όλες τις εξελίξεις στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς και το pregame της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Στο σημερινό Center Fox το κρίσιμο ντέρμπι, οι μεταγραφές Παναθηναϊκού, η οργή Ηλιόπουλου, ο καλπασμός ΠΑΟΚ & η νέα ήττα του 7άστερου