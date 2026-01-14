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Στο σημερινό Center Fox o Αντίνο που είναι στο... αεροπλάνο και οι μάχες των προημιτελικών του Κυπέλλου

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, όλο το pregame των προημιτελικών του Κυπέλλου, καθώς και οι εξελίξεις στην υπόθεση Αντίνο-Παναθηναϊκός & τα μεταγραφικά του Big-5.
Στο σημερινό Center Fox o Αντίνο που είναι στο... αεροπλάνο και οι μάχες των προημιτελικών του Κυπέλλου