Στο σημερινό Center Fox o Αντίνο που είναι στο... αεροπλάνο και οι μάχες των προημιτελικών του Κυπέλλου

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, όλο το pregame των προημιτελικών του Κυπέλλου, καθώς και οι εξελίξεις στην υπόθεση Αντίνο-Παναθηναϊκός & τα μεταγραφικά του Big-5.