Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ θα κρίνει το μέλλον των τρανς αθλητριών

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, που χαρακτηρίζεται για τον συντηρητισμό του, συζητά σήμερα (13/1) ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο ζήτημα: το δικαίωμα των τρανς κοριτσιών και γυναικών να συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες κοριτσιών σε σχολεία και κολέγια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τα δικαιώματα των τρανς ατόμων ως κεντρικό στοιχείο της προεκλογικής του εκστρατείας για το 2024, υποσχόμενος να τερματίσει την «τρέλα των τρανς ατόμων». Στις 20 Ιανουαρίου, την ημέρα της ορκωμοσίας του, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που δήλωνε ότι η κυβέρνησή του θα αναγνώριζε πλέον μόνο «δύο φύλα, αρσενικό και θηλυκό», όπως αυτά καθορίζονται κατά την γέννηση.

Ο Τραμπ, υπέγραψε επίσης εκτελεστικό διάταγμα τον Φεβρουάριο που εξουσιοδοτούσε τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να μειώσουν την χρηματοδότηση σε σχολεία που επιτρέπουν σε τρανς αθλήτριες να αγωνίζονται σε πρωταθλήματα κοριτσιών. Σήμερα ωστόσο, ενώπιον των εννέα δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αμφισβητούνται οι νόμοι που ψηφίσθηκαν από τις συντηρητικές πολιτείες του Άινταχο (Βορειοδυτικά) και της Δυτικής Βιρτζίνια (Ανατολική), που όπως και περισσότερες από τις μισές πολιτείες των ΗΠΑ, απαγορεύουν στις τρανς γυναίκες να συμμετέχουν σε αγώνες κοριτσιών. Στο Άινταχο, μια πρωτοπόρος αυτού του είδους νομοθεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Λίντσεϊ Χίκοξ, τρανς φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Boise State, αμφισβήτησε τον αποκλεισμό της από αθλητικούς αγώνες. Ένα ομοσπονδιακό εφετείο αποφάνθηκε υπέρ της, διαπιστώνοντας ότι ο νόμος παραβίαζε μια διάταξη της Δέκατης Τέταρτης Τροποποίησης του Συντάγματος των ΗΠΑ που εγγυάται ίση προστασία για όλους τους πολίτες.

Στην Δυτική Βιρτζίνια, ένα άλλο τρανς ανήλικο άτομο, κρίθηκε από ένα ομοσπονδιακό εφετείο ότι είχε υποστεί διακρίσεις λόγω φύλου, κάτι που απαγορεύεται από το αμερικανικό Δίκαιο.

Υποστηριζόμενες από την κυβέρνηση Τραμπ, που αποκαλεί αυτούς τους νόμους «εξαιρετικά λογικές πολιτικές», και οι δύο πολιτείες ισχυρίζονται ότι απλώς θέλουν να διασφαλίσουν την Δικαιοσύνη και την ασφάλεια στον αθλητισμό.

«Κατά μέσο όρο, οι άνδρες είναι ταχύτεροι, δυνατότεροι, υψηλότεροι, πιο μυώδεις και πιο εκρηκτικοί από τις γυναίκες», υποστηρίζει το Άινταχο στις γραπτές του υποβολές, εξισώνοντας τις τρανς γυναίκες με τους άνδρες και επικαλούμενο την «κοινή λογική».

«Οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν χάσει θέσεις σε αθλητικές ομάδες, έχουν παραχωρήσει θέσεις σε βάθρα πρωταθλημάτων και έχουν υποστεί τραυματισμούς» αγωνιζόμενες εναντίον τρανς γυναικών, επισημαίνουν επίσης οι εκπρόσωποι της Δυτικής Βιρτζίνια.

Ωστόσο, οι εν λόγω τρανς αθλητές καλούν το Ανώτατο Δικαστήριο να κηρύξει αυτούς τους νόμους παράνομους και μεροληπτικούς.

«Οι κυβερνητικές διακρίσεις κατά των τρανς ατόμων θα ενταθούν μόνο εάν αυτό το δικαστήριο αποφασίσει ότι οι νόμοι που επιφέρουν διακρίσεις κατά των τρανς Αμερικανών θεωρούνται συνταγματικοί», προειδοποιούν οι δικηγόροι της Χίκοξ. Η απόφαση των εννέα δικαστών αναμένεται μέχρι το τέλος της ετήσιας συνόδου του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο τέλος Ιουνίου.

Τον Ιούνιο, το Δικαστήριο επέτρεψε στο Τενεσί (στο νότο) να απαγορεύσει σε τρανς ανήλικους να έχουν πρόσβαση σε θεραπείες αλλαγής φύλου, κρίνοντας ότι ο νόμος της πολιτείας επί του θέματος δεν ήταν μεροληπτικός.