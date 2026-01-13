Στο σημερινό Center Fox πράσινος ο Κραλ, έπεται ο Αντίνο - Στα άκρα Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ με τη διαιτησία

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου το διπλό μεταγραφικό χτύπημα του Παναθηναϊκού, η κόντρα των "μεγάλων" για τη διαιτησία και η προετοιμασία για τα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Παρακολουθείστε την εκπομπή στο παρακάτω βίντεο: