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Στο σημερινό Center Fox οι εξελίξεις στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού για Αντίνο, ο Ολυμπιακός που παίρνει Κουιαμπάνο & οι στόχοι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου όλες τις εξελίξεις στις υποθέσεις Παναθηναϊκός-Αντίνο, Ολυμπιακός-Κουιαμπάνο, οι στόχοι ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και η μάχη του 7στερου με την Βίρτους Μπολόνια.
Στο σημερινό Center Fox οι εξελίξεις στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού για Αντίνο, ο Ολυμπιακός που παίρνει Κουιαμπάνο & οι στόχοι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ