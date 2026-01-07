Στο σημερινό Center Fox ο ήρωας, οι… «σούπες» και το μπαμ

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, με Μοναστηρλή ο ΠΑΟΚ στους "8", Ευρω-ήττες για Παναθηναϊκό Aktor και Ολυμπιακό και οι “πράσινοι” που πάνε για Αντίνο και Λόπεθ.