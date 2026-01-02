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Στο σημερινό Center Fox η ΑΕΚ πήρε Βάργκα, σενάριο για ΠΑΟ-Κόστιτς, ο ΠΑΟΚ για καρέ & το ΟΑΚΑ στο... πόδι

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, όλο το μεταγραφικό παζάρι του Big-4, το ρεπορτάζ ενόψει του ΟΦΗ-Ολυμπιακός, καθώς και το μεγάλο αποψινό ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague.
Στο σημερινό Center Fox η ΑΕΚ πήρε Βάργκα, σενάριο για ΠΑΟ-Κόστιτς, ο ΠΑΟΚ για καρέ & το ΟΑΚΑ στο... πόδι