Στο σημερινό Center Fox η ΑΕΚ πήρε Βάργκα, σενάριο για ΠΑΟ-Κόστιτς, ο ΠΑΟΚ για καρέ & το ΟΑΚΑ στο... πόδι

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, όλο το μεταγραφικό παζάρι του Big-4, το ρεπορτάζ ενόψει του ΟΦΗ-Ολυμπιακός, καθώς και το μεγάλο αποψινό ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague.