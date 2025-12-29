Η εκπομπή «11 ΑΥΤΟΙ 11 ΕΜΕΙΣ» αποχαιρετάει το 2025 με ένα εορταστικό επεισόδιο

Με ένα εορταστικό επεισόδιο που δεν πρέπει να χάσει κανείς, η εκπομπή του OPEN «11 Αυτοι 11 εμεις» αποχαιρετά το 2025.

Απόψε στις 23:15 συντονιστείτε στο OPEN όπου οι 11 της ποδοσφαιρικής παρέας ψηφίζουν τους κορυφαίους του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος και επιχειρούν να προβλέψουν τι θα φέρει το 2026 στους ανταγωνιστές της Σούπερ Λιγκ.

Κυρίως όμως θυμούνται και περιγράφουν αστείες και ανέκδοτες ιστορίες που σημάδεψαν το παρελθόν του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο προληπτικός Νίκος Αλέφαντος και τα γούρια του με τον Κούλη Καραταΐδη. Η απορία του Μάρκους Μπεργκ για τα «γαλλικά» της κερκίδας σε βάρος του συμπαίκτη του Νίκου Μαρινάκη. Η δυσκολία να καταλάβεις ότι ο Μίκι Κουίν ήταν όντως ποδοσφαιριστής. Οι «κλοπές» του Χρήστου Κωστή και του Ανδρέα Νινιάδη, αλλά και οι σακούλες στα σκουπίδια με τις οποίες γίνονταν οι δύσκολες «δουλειές».

Δύο 24ωρα πριν την έλευση του νέου χρόνου η εκπομπή «11 ΑΥΤΟΙ 11 ΕΜΕΙΣ» ανοίγει τη σαμπάνια και εύχεται για ένα καλύτερο και πιο υγιές ποδόσφαιρο.

11 ΑΥΤΟΙ 11 ΕΜΕΙΣ, απόψε στις 23:15 στο OPEN