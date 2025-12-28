Δεν είναι λογοκρισία, είναι κρατική ευθύνη! Σήμερα νομιμοποιούμε την πρόκληση αύριο κανονικοποιούμε την αναθεωρητική πολιτική

Λέμε ΝΑΙ στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομίας και, ΟΧΙ όμως στην ενθάρρυνση και την επιβολή του αλυτρωτισμού.

Σε νέα τροχιά πολιτικής αντιπαράθεσης περνά το επεισόδιο που σημειώθηκε στη Φλώρινα, όταν ο δήμαρχος Βασίλης Γιαννάκης διέκοψε ζωντανή εμφάνιση των Banda Entopica τη στιγμή που ερμήνευαν τραγούδι στη σλαβική γλώσσα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και δημόσιες παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της μπάντας, το περιστατικό έγινε το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου σε νυχτερινό κατάστημα της πόλης, με τους μουσικούς να καταγγέλλουν φραστικές επιθέσεις, ένταση επί σκηνής και πιέσεις για διακοπή του προγράμματος. Η ίδια η μπάντα υποστήριξε ότι ακούστηκαν φράσεις όπως «εγώ πληρώνω» και «στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια», ενώ έκανε λόγο και για παρενόχληση από άτομο του κοινού.

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πολίτης της Φλώρινας» παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα! Ο Πρόεδρος της διοργάνωσης, Θανάσης Άμπας, υποστήριξε, ότι η μπάντα παραβίασε μια ξεκάθαρη προφορική συμφωνία που υπήρχε με τους διοργανωτές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε συμφωνηθεί να μην παρουσιαστούν τραγούδια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν το κοινό ή να δώσουν αφορμή για εντάσεις και πολιτική εκμετάλλευση. Όταν αυτό δεν τηρήθηκε, μέρος του κοινού αντέδρασε, δημιουργώντας κλίμα έντασης. Ο Δήμαρχος, που βρισκόταν στον χώρο, παρενέβη –όπως τονίζεται– με κόσμιο τρόπο για να διασφαλίσει την τάξη, χωρίς ύβρεις ή απειλές. Η μπάντα συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της και το περιστατικό έληξε χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Η διοργάνωση της Φωτιάς Χαμάμ τόνισε σε ανακοίνωσή του, ότι στόχος της δεν ήταν η λογοκρισία, αλλά η προστασία του χαρακτήρα της εκδήλωσης και η αποφυγή εντάσεων σε ένα ευαίσθητο κοινωνικό περιβάλλον.

Μάλιστα στη σελίδα της εφημερίδας στο Facebook αναρτήθηκε βίντεο με τη στιγμή που το συγκρότημα ερμήνευε το σλαβόφωνο τραγούδι, το οποίο όπως σας ενημέρωσε σε σχετική ανάρτηση το Geopolitico.gr δεν είναι τόσο αθώο. Ούτε η αντίδραση προέκυψε λόγω της γλώσσας του τραγουδιού, αλλά εξαιτίας του περιεχομένου του. Το τραγούδι ανήκει στη κατηγορία των επαναστατικών δημοτικών ασμάτων για την εξέγερση του Προφήτη Ηλία-Iliden – τη βουλγαροκίνητη εξέγερση κατά οθωμανικών και ρωμέικων θρησκευτικών δομών και σήμερα αποτελεί το σκοπιανό «εθνικοαπελευθερωτικό 1821» – βέβαια πολύ διαφορετικό στις λεπτομέρειες του από τον ελληνικό εθνεγερτικό αγώνα. Η εξέγερση του Ίλιντεν το 1903 δεν είχε ως κύριο στόχο την απελευθέρωση όλων των χριστιανικών πληθυσμών της Μακεδονίας, αλλά την επιβολή ενός συγκεκριμένου βουλγαρικού εθνικού προγράμματος. Ο πυρήνας της οργάνωσης μιλούσε μεν για «αυτονομία», όμως αυτή η αυτονομία λειτουργούσε ως ενδιάμεσο στάδιο για την προσάρτηση της Μακεδονίας στη Βουλγαρία, κατά το πρότυπο της Ανατολικής Ρωμυλίας.

Στο θέμα παρενέβη δημόσια και ο επίτιμος αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Χρήστος Ράμμος, καταδικάζοντας τη στάση του δημάρχου και θέτοντας το ζήτημα σε πλαίσιο ελευθερίας έκφρασης και κράτους δικαίου. Σε δήλωσή του τόνισε ότι «σε μια σύγχρονη δημοκρατία… θα τραγουδούμε ό,τι θέλουμε, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε», απορρίπτοντας τη λογική του «αυτόκλητου λογοκριτή» και προειδοποιώντας για ολίσθηση σε πρακτικές που «μας γυρίζουν πίσω».

Με κείμενο-παρέμβαση, ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ Γιάννης Δεβούρος απαντά ευθέως στη συλλογιστική Ράμμου, υποστηρίζοντας ότι η επίκληση της «σύγχρονης δημοκρατίας» και του «κράτους δικαίου» είναι «εύηχη, αλλά επικίνδυνα απλουστευτική» όταν αποκόπτεται από το ιστορικό και γεωπολιτικό πλαίσιο.

Ο Δεβούρος θέτει ως κεντρικό ερώτημα το περιεχόμενο του τραγουδιού, ζητώντας να αξιολογηθεί όχι «αφηρημένα», αλλά στην πραγματική συγκυρία μιας ευαίσθητης περιοχής με «βαρύ ιστορικό φορτίο» και ενεργές αφηγήσεις αναθεωρητισμού. Στο ίδιο πνεύμα, κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στην καλλιτεχνική έκφραση και στη δημόσια προβολή συμβόλων που –όπως σημειώνει– μπορούν να λειτουργούν ως εργαλεία “soft power” σε ανοιχτή γεωπολιτική αντιπαράθεση.

Στο πιο αιχμηρό του σημείο, απορρίπτει τον χαρακτηρισμό «όψιμες εθνικοφροσύνες» ως «βολικό ρητορικό τέχνασμα» και επιμένει ότι τα σύνορα δεν είναι μόνο γεωγραφικά αλλά και πολιτισμικά, η κυριαρχία ασκείται και με σύμβολα, η κρατική αδράνεια δεν είναι ουδετερότητα αλλά επιλογή.

Παράλληλα, αντιστρέφει το επιχείρημα του Ράμμου («σήμερα ένα τραγούδι, αύριο η ελευθερία του λόγου») με το δικό του αντίβαρο: «σήμερα νομιμοποιούμε την πρόκληση, αύριο αποδεχόμαστε τον αναθεωρητισμό ως κανονικότητα».

Το επεισόδιο της Φλώρινας έχει πλέον ξεφύγει από την ίδια τη βραδιά της συναυλίας και μετατρέπεται σε μετωπική σύγκρουση δύο αντιλήψεων. Η μία πλευρά το βλέπει ως καθαρή περίπτωση αυθαίρετης παρέμβασης δημόσιας εξουσίας στην ελευθερία έκφρασης. Η άλλη πλευρά το αντιμετωπίζει ως ζήτημα συλλογικής μνήμης, συμβόλων και κρατικής ευθύνης σε περιβάλλον ενεργών γεωπολιτικών πιέσεων.

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι η αντιπαράθεση «ανεβαίνει» θεσμικά και επικοινωνιακά δείχνει πως η υπόθεση δεν θα κλείσει μόνο με μια ανακοίνωση ή μια δήλωση. Έχει ήδη μετατραπεί σε τεστ ορίων ανάμεσα στην καλλιτεχνική έκφραση, τη δημόσια εξουσία και την πολιτική ανάγνωση της ιστορικής μνήμης σε μια περιοχή όπου τίποτα δεν θεωρείται ουδέτερο.

Το επεισόδιο στη Φλώρινα αποτελεί κλαδί του ίδιου δέντρου γύρω από το οποίο χορεύουν εθνομηδενιστικές και αποδομητικές τάσεις. Υπενθυμίζεται, ότι σχεδόν κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια εγείρονται ζητήματα με σλαβόφωνα ανθελληνικά τραγούδια που παίζονται σε πανηγύρια στη Δυτική Μακεδονία, τη Φλώρινα, την Πέλλα και την Καστοριά, τα οποία προωθεί μια μικρή ομάδα ακτιβιστών που επιδιώκει να καλλιεργήσει μια ξεχωριστή “μακεδονική” ταυτότητα, σε επαφή με κύκλους από τη γειτονική χώρα. Όπως είχε αναφέρει σε σχετικό άρθρο στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» ο δημοσιογράφος Παντελής Σαββίδης, «τα παραδοσιακά δικά τους τραγούδια, εξυμνούσαν την ομορφιά και μιλούσαν για τα ανθρώπινα αισθήματα, τον πόνο και την νοσταλγία». Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν δημιουργηθεί τραγούδια με αλυτρωτικό περιεχόμενο.

Με αυτό το κείμενο, δεν θέλουμε με τίποτα να ενοχοποιήσουμε και να δαιμονοποιήσουμε ούτε το σλαβικό ιδίωμα που μιλούν οι συμπατριώτες μας, ούτε τα τραγούδια τους. Λέμε ΝΑΙ στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομίας και, ΟΧΙ όμως στην ενθάρρυνση και την επιβολή του αλυτρωτισμού. Βέβαια το ζήτημα είναι βαθύτερο και με πολιτικές διαστάσεις που μας πάνε πολλά χρόνια πίσω και αγγίζουν εμφυλιακές καταστάσεις της νεώτερης ελληνικής ιστορίας που δεν θέλουμε να θίξουμε. Ποιά είναι αυτά τα τραγούδια που προκαλούν τέτοιες αντιδράσεις;

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων θέλοντας να συμβάλλει στη σωστή ενημέρωση σχετικά με τα τραγούδια που ακούγονται στα πανηγύρια, κυρίως της κεντροδυτικής Μακεδονίας, δημοσίευσε τις μεταφράσεις στα ελληνικά, 26 «προπαγανδιστικών» και «αλυτρωτικών» τραγουδιών που ακούγονται στη γλώσσα γειτονικών κρατών, «για να μπορέσει ο κόσμος να διαβάσει τι λένε, να κρίνει το περιεχόμενο και να βγάλει μόνος του τα συμπεράσματά του».

Zapejte site angeli (Χορός συρτός)

Η 12η Αυγούστου αφιερωμένη, γεννήθηκε το τρίτο Ίλιντεν,

στη μέση των Σκοπίων Μακεδονική εκκλησία του Αγίου Κλήμη της Οχρίδας (δις)

Τραγουδήστε όλοι οι άγγελοι, χτυπήστε παλιές καμπάνες,

μαζευτείτε Μακεδόνες, να είστε ευλογημένοι (δις)

Πέρασαν δύσκολοι καιροί, τις καρδιές μας σπαράξανε,

όταν πατούσαν την εκκλησία μας,

αστέρια έπεφταν από τον ουρανό (δις)

Τραγουδήστε όλοι οι άγγελοι, χτυπήστε παλιές καμπάνες,

μαζευτείτε Μακεδόνες, να είστε ευλογημένοι (δις).

Διευκρίνιση: Προφανώς εξυμνεί την σκοπιανή Εκκλησία της αυτόνομης «Αρχιεπισκοπής Αχρίδος του Αγίου Κλήμεντος» -που συστάθηκε το 1958- κατόπιν ισχυρών πιέσεων της κομμουνιστικής κυβέρνησης προς το Σερβικό Πατριαρχείο. Την 19 Ιουλίου 1967 αποφάσισαν την μονομερή ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους από τη Σερβική εκκλησία, υπό τον τίτλο «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία». Ο Ναός του Αγίου Κλήμεντος στην Αχρίδα ιδρύθηκε το 1294, από τον βυζαντινό αξιωματούχο και γαμπρό του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β΄Παλαιολόγου, Πρόγονο Σγουρό.

Go fatile kleti Turci (σε ρυθμό ζάραμο)

Συνέλαβαν οι καταραμένοι Τούρκοι,

ένα κορίτσι το πιο όμορφο, το πιο όμορφο του χωριού

του δέσαν τα δυο χέρια του, τα δυο χέρια του ανάποδα. (δις)

Μίλα, μίλα μικρό κορίτσι, που κρύβεται ο Gotse Delchev

μίλα, μίλα μικρό κορίτσι πανέμορφο που κρύβεται ο Gotse Delchev

Και να πεθάνω καταραμένοι Τούρκοι, εγώ τον Gotse δεν προδίδω

και να πεθάνω καταραμένοι Τούρκοι, κι ακόμη κι αν χαθώ,

εγώ τον Gotse δεν προδίνω.

Διευκρίνιση: Αναφέρεται στον Βουλγαρικής καταγωγής Gotse Delchev, όπως πρόσφατα συμφώνησαν επίσημα Σκοπιανοί και Βούλγαροι.

Vardere Pirin Kaj ti e

Της μητέρας αγαπημένα παιδιά που έχετε χωριστεί

βαθιά πληγή στην καρδιά και τα στήθη.

Βαρδάρη που βρίσκεται το Πιρίν σου

Βαρδάρη που βρίσκεται η Μακεδονία του Αιγαίου. (δις)

Μητέρα Μακεδονία άϊντε μην κλαίς, θά ‘ρθει η μέρα

που θα αγκαλιάσεις τα βουνά του Πιρίν

μητέρα Μακεδονία άϊντε τραγούδησε, θά ‘ρθει η μέρα

που θα σε κουβαλήσουν τα νερά του Αιγαίου.

Βαρδάρη που βρίσκεται το Πιρίν σου

Βαρδάρη που βρίσκεται η Μακεδονία του Αιγαίου. (δις)

Δάκρυα της μάνας Μακεδονίας τρέχουν

βαριά όπως και οι αιώνες της.

Μητέρα Μακεδονία άϊντε μην κλαίς, θά ‘ρθει η μέρα

που θα αγκαλιάσεις τα βουνά του Πιρίν

μητέρα Μακεδονία άϊντε τραγούδησε, θά ‘ρθει η μέρα

που θα σε κουβαλήσουν τα νερά του Αιγαίου.

Βαρδάρη που βρίσκεται το Πιρίν σου

Βαρδάρη που βρίσκεται η Μακεδονία του Αιγαίου. (δις)

Ogan da go gori (σε ρυθμό συρτό)

Φωτιά να κάψει εκείνον που θα μου υποδείξει να σ’ εγκαταλείψω,

φωτιά να κάψει εκείνον που θα μου υποδείξει να ξεχάσω τη Μακεδονία.

Όπου και να βρίσκομαι ο ίδιος είμαι και δεν ξεπουλιέμαι σε κανέναν (δις).

Κι αν ακόμη με εξαναγκάσει να αλλάξω όνομα, ακόμη κι αν με βασανίσουν Μακεδονία,

ε ε ε ε ε ε ε Να ζήσεις Μακεδονία

Φωτιά να κάψει εκείνον που θα μου υποδείξει να σ’ εγκαταλείψω,

φωτιά να κάψει εκείνον που θα μου υποδείξει να ξεχάσω τη Μακεδονία.

Ποιος μπορεί ν’ αφήσει ή να λησμονήσει τον Γκότσε Ντέλτσεβ,

τον Ντάμε Γρούεφ, τον Πίτου Γκούλι, τον Σαντάνσκι, τη Μακεδονία.

ε ε ε ε ε ε ε Να ζήσεις Μακεδονία

Ακούστε Μακεδόνες, διαφυλάξτε το όνομά μας (δις),

το δικό μας μακεδονικό όνομα, δεν επιτρέπουμε να χαθεί Μακεδονία.

ε ε ε ε ε ε ε Να ζήσεις Μακεδονία.

Slusam kaj sumat Sumite – Bukite (ρυθμός γκάϊντας)

Ακούω πως θροϊζουν οι βελανιδιές και οι οξυές (δις)

κλαίνε για τον βοεβόδα (οπλαρχηγό), τον καπετάνιο (δις)

Σύντροφοί μου, πιστοί φίλοι Μακεδόνες (δις)

όταν απ’ το χωριό περνάτε με τα άλογα να μην θορυβείτε, να μην θορυβείτε (δις)

Με τα όπλα να μην ρίχνετε, να μην ρίχνετε, να μην σας ακούσει η γριά μητέρα μου,

θα σας ρωτήσει για μένα, αμάν για μένα, (δις)

Που είναι ο γιός μου ο Κοσταντίν, ο Κοσταντίν (δις) ,

ο Κοσταντίν ο βοεβόδας (οπλαρχηγός),

ο Καπετάνιος, ο γιός σου μητέρα παντρεύτηκε,

παντρεύτηκε με μια Μακεδόνισσα σκλαβωμένη (δις)

Aber mi dojde od Soluna gradaν (ρυθμός συρτός)

Μήνυμα ήρθε από την πόλη της Σαλονίκης

οι αρχές της πόλης κρεμάλα τοποθέτησαν

θα μου κρεμάσουν τον Γκότσε , τον Γκότσε Ντέλτσεβ τον βοεβόδα

Ο Γκότσε μεταμφιέστηκε σε μαύρο καρβουνιάρη

και τριγυρνούσε στον εμπορικό δρόμο του Σόλουν

Ω τι τύχη, συνάντησε Τούρκους στρατιώτες και τον Γκότσε μίλησαν

Α βρε γκιαούρη, μαύρε καρβουνιάρη (δις) μήπως είδες τον Γκότσε

τον Γκότσε Ντέλτσεβ τον βοεβόδα;

Α βρε στρατιώτες, εσείς βρε στρατιώτες (δις)

και να δω τον Γκότσε, εγώ τον Γκότσε δεν τον γνωρίζω.

Koga panda na pirina (ρυθμός συρτός)

Όταν έπεσε στο Πίριν πληγωμένος ο Γιάνε Σαντάνσκι ,

πέταξαν κοντά του τρία γεράκια και στον Γιάνε μιλούσαν.

Άιντε Γιάνε με μας έλα, εμείς γιατρικό θα βρούμε.

Η μάνα Μακεδονία για τέτοιο γενναίο θα βρει γιατρικό (δις)

Το πρώτο γεράκι θα σε πάει κάτω δίπλα στο Βαρδάρη,

το δεύτερο γεράκι θα σε πάει μέχρι την άσπρη θάλασσα,

το τρίτο γεράκι θα σε πάει πάνω στο βουνό Πίριν,

με την ελπίδα εσύ να αναρρώσεις, τη Μακεδονία να ελευθερώσεις (δις)

Πηγαίνετε σεις τρία γεράκια, στην καρδιά είμαι πολύ πληγωμένος,

αφήστε με εδώ να πεθάνω, εμένα γιατρικό δεν γιατρεύει.

Η Μακεδονία άλλους θα γεννήσει και θα την ελευθερώσουν.

Η μάνα Μακεδονία άλλους θα γεννήσει και θα την ελευθερώσουν (δις).

Vardare (Ρυθμός – Συρτός)

Της μητέρας αγαπημένα παιδιά που έχετε χωριστεί

Βαθιά πληγή στη καρδιά και στα στήθη

Βαρδάρη, πού είναι το Πιρίν σου;

Βαρδάρη, πού είναι το Αιγαίο (Μακεδονία του Αιγαίου)

Μητέρα Μακεδονία, άντε μην κλαις

Θα έρθει η μέρα που θα αγκαλιάσεις τα βουνά του Πιρίιν

Μητέρα Μακεδονία, άντε τραγούδησε,

Θα έρθει η μέρα που θα σε κουβαλήσουν τα νερά του Αιγαίου

Βαρδάρη, πού είναι το Πιρίν σου;

Βαρδάρη, πού είναι το Αιγαίο (Μακεδονία του Αιγαίου)

Δάκρυα της μάνας Μακεδονίας τρέχουν,

Βαριά, όπως και οι αιώνες της

Βαρδάρη, πού είναι το Πιρίν σου;

Βαρδάρη, πού είναι το Αιγαίο (Μακεδονία του Αιγαίου)

Μητέρα Μακεδονία, άντε μην κλαις

Θα έρθει η μέρα που θα αγκαλιάσεις τα βουνά του Πιρίν

Μητέρα Μακεδονία, άντε τραγούδησε,

Θα έρθει η μέρα που θα σε κουβαλήσουν τα νερά του Αιγαίου

Βαρδάρη, πού είναι το Πιρίν σου;

Βαρδάρη, πού είναι το Αιγαίο (Μακεδονία του Αιγαίου)

Vo srce to na Balkanot / Otfori srce podai mi raka (Ρυθμός – Συρτός)

Στην καρδιά των Βαλκανίων

υπάρχει μια μικρή χώρα

για ειρήνη, για αδελφοσύνη

όλα στη ζωή, μου τα έδωσε

Στην καρδιά των Βαλκανίων

υπάρχει μια μικρή χώρα

για ειρήνη, για αδελφοσύνη

όλα στη ζωή, μου τα έδωσε

Άνοιξε την καρδιά, δώσε μου το χέρι, Μακεδονία

άνοιξε την καρδιά, ο καθένας σε θέλει

εεε-εεε Μακεδονία

άνοιξε την καρδιά, δώσε μου το χέρι, Μακεδονία

άνοιξε την καρδιά, ο καθένας σε θέλει

εεε-εεε Μακεδονία

η δική μας μακεδονική σημαία, τραγουδιέται από όλο τον κόσμο

το δικό μας μερακλίδικο τραγούδι, μόνο για ειρήνη τραγουδάει

η δική μας μακεδονική σημαία, τραγουδιέται από όλο τον κόσμο

το δικό μας μερακλίδικο τραγούδι, μόνο για ειρήνη τραγουδάει

άνοιξε την καρδιά, δώσε μου το χέρι, Μακεδονία

άνοιξε την καρδιά, ο καθένας σε θέλει

εεε-εεε Μακεδονία

άνοιξε την καρδιά, δώσε μου το χέρι, Μακεδονία

άνοιξε την καρδιά, ο καθένας σε θέλει

εεε-εεε Μακεδονία

ει Μακεδονικέ λαέ, όπου και να είστε

την δική μας γη, την αγαπημένη, που γεννηθήκαμε, μην την ξεχνάτε

άνοιξε την καρδιά, δώσε μου το χέρι, Μακεδονία

άνοιξε την καρδιά, ο καθένας σε θέλει

εεε-εεε Μακεδονία.

Bolka za Neret (Ρυθμός- Συρτός)

Γέροι, είμαστε κόρη μου, εργαζόμενοι

πενήντα ατελείωτα δύσκολα χρόνια

έχουμε λεφτά κόρη μου, σπίτια και αυτοκίνητα

κοιτάμε τα εγγόνια μας, άλλο όμως μας πονάει

πόνο για το Νέρετ (Πολυπόταμο) κουβαλάω στην ψυχή μου

ολόκληρο αιώνα τον κουβαλάω στη μακρινή ξενιτιά

όλη τη ζωή οι έρημοι οι Έλληνες δεν μου επέτρεψαν

να δω το Νέρετ δεν με άφησαν

Πόνο για το Νέρετ (Πολυπόταμο) κουβαλάω στην ψυχή μου

ολόκληρο αιώνα τον κουβαλάω στη μακρινή ξενιτιά

όλη τη ζωή οι έρημοι οι Έλληνες δεν μου επέτρεψαν

να δω το Νέρετ δεν με άφησαν

Το λόγο της ακόμα δεν τελείωσε

έκλαψε ήρεμα η θεία Φάνια

μια φορά μόνο να πήγαινα, κόρη μου, το χωριό να δω

στους δικούς μου νεκρούς κερί να άναβα

πόνο για το Νέρετ (Πολυπόταμο) κουβαλάω στην ψυχή μου

ολόκληρο αιώνα τον κουβαλάω στη μακρινή ξενιτιά

όλη τη ζωή οι έρημοι οι Έλληνες δεν μου επέτρεψαν

να δω το Νέρετ δεν με άφησαν.

Izlegov gore na Osogovo / Od tam se gleda (Ρυθμός – Συρτός)

Ανέβηκα ψηλά στο Οσογκόβο

από εκει που φαίνεται το βουνό Πιρίν

το βουνό Πιρίν και ο κάμπος της Κρέσνα

και δυνατά φώναξα στο βουνό Πίριν

ει Πίριν Μακεδονικό είσαι

πες το να το γνωρίζει, ο εχθρός να φοβηθεί

ει Πίριν Μακεδονικό είσαι

πες το να το γνωρίζει, ο εχθρός να φοβηθεί

ανέβηκα στο βουνό Κόζουφ

από εκεί φαίνεται ο καμπός της Θεσσαλονίκης

ο κάμπος της Θεσσαλονίκης και η πόλη Θεσσαλονίκη

και δυνατά φώναξα στη πόλη Θεσσαλονίκη

ει Θεσσαλονίκη Μακεδονική είσαι

πες το να το γνωρίζει, ο εχθρός να φοβηθεί

ει Θεσσαλονίκη Μακεδονική είσαι

πες το να το γνωρίζει, ο εχθρός να φοβηθεί

μετά ανέβηκα στο βουνό Sar

από εκεί φαίνεται ο Βαρδάρης ο Μακεδονικός

ο Βαρδάρης ο Μακεδονικός και η Μακεδονία

και δυνατά φώναξα στην Μακεδονία

μην θρηνείς για το Πίριν και τη Θεσσαλονίκη

εκείνοι σε θυμούνται και λένε

εκείνοι σε θυμούνται και λένε

η δικιά μας αγαπημένη μητέρα είναι η Μακεδονία.

Koga padna na Pirina (Ρυθμός – Συρτός)

Όταν έπεσε στο Πίριν

πληγωμένος ο Γιάνε Σαντάνσκι

πέταξαν κοντά του τρία γεράκια

και στον Γιάνε μιλούσαν

Αντε Γιάνε μαζί μας έλα

εμείς γιατρικό θα βρούμε

Η μάνα Μακεδονία

για τέτοιο γενναίο, θα βρει γιατρικό

Η μάνα Μακεδονία

για τέτοιο γενναίο, θα βρει γιατρικό

Το πρώτο γεράκι θα σε πάει

κάτω δίπλα στο Βαρδάρη

το δεύτερο γεράκι θα σε πάει

μέχρι την άσπρη θάλασσα

το τρίτο γεράκι θα σε πάει

πάνω στο βουνό Πίριν

Με την ελπίδα εσύ να αναρρώσεις

την Μακεδονία να ελευθερώσεις

Πηγαίνετε εσείς τρία γεράκια

στην καρδιά είμαι πολύ πληγωμένος

αφήστε με εδώ να πεθάνω

εμένα γιατρικό δεν με γιατρεύει

Η Μακεδονία άλλους θα γεννήσει

και θα την ελευθερώσουν

Η μάνα Μακεδονία

άλλους θα γεννήσει και θα την ελευθερώσουν.

Lerinskite sela (Ρυθμός – Συρτός)

Περάσαν γριά μητέρα δύσκολα χρόνια,

όταν άφησα τα χωριά της Φλώρινας (Λέριν).

Η ψυχή κλαίει, κανείς δεν υπάρχει να με καταλάβει,

κανείς δεν υπάρχει ούτε χέρι να μου απλώσει

Μελίτη, Αμμοχώρι, Αρμενοχώρι

Κέλλη, Ατραπός, Λόφοι

Τριπόταμος, Σιταριά, Τριανταφυλλιά, Κορυφή

Οξυά, Πολυπόταμο, Πέρασμα, Ποιμενικό, Μεσονήσι.

Μακριά από την πατρίδα, από την πατρική εστία,

τη μητρική γλώσσα ακόμα θέλω να μιλάω.

Όπως και να έγραψαν την ιστορία,

ο Θεός ξέρει, εγώ είμαι παιδί της Μακεδονίας.

Μελίτη, Αμμοχώρι, Αρμενοχώρι

Κέλλη, Ατραπός, Λόφοι

Τριπόταμος, Σιταριά, Τριανταφυλλιά, Κορυφή

Οξυά, Πολυπόταμο, Πέρασμα, Ποιμενικό, Μεσονήσι.

Ogan da go gori (Ρυθμός – Συρτός)

Φωτιά να κάψει

εκείνον που θα μου υποδείξει

να σ’ εγκαταλείψω

Φωτιά να κάψει

εκείνον που θα μου υποδείξει

να ξεχάσω την Μακεδονία

Όπου και να βρίσκομαι ο ίδιος είμαι

και δεν ξεπουλιέμαι σε κανέναν

όπου και να βρίσκομαι ο ίδιος είμαι

και δεν ξεπουλιέμαι σε κανέναν

και αν ακόμη με εξαναγκάσει να αλλάξω όνομα

ακόμη και αν με βασανίσουν Μακεδονία

ειιι να ζήσεις Μακεδονία

Φωτιά να κάψει

εκείνον που θα μου υποδείξει

να σ’ εγκαταλείψω

Φωτιά να κάψει

εκείνον που θα μου υποδείξει

να ξεχάσω την Μακεδονία

Ποιος μπορεί να αφήσει

ή να λησμονήσει

ποιος μπορεί να αφήσει

ή να λησμονήσει

τον Γκότσε Ντέλτσεφ, τον Πίτου Γκούλι

τον Ντάμε Γκρούεφ, τον Σαντάνσκι, την Μακεδονία

ειιι να ζήσεις Μακεδονία

Ακούστε Μακεδόνες

διαφυλάξτε το όνομά μας

ακούστε Μακεδόνες

διαφυλάξτε το όνομά μας

το δικό μας Μακεδονικό όνομα

δεν επιτρέπουμε να χαθεί, Μακεδονία

Ακούστε Μακεδόνες

διαφυλάξτε το όνομά μας

το δικό μας Μακεδονικό όνομα

δεν επιτρέπουμε να χαθεί, Μακεδονία

ειιι να ζήσεις Μακεδονία

Εγώ είμαι καθαρό Μακεδονόπουλο (Jas sum chisto Makedonche)

Εγώ είμαι καθαρό μακεδονόπουλο

Από την περιοχή της Μπίτολα

Από τη θλιμμένη Μακεδονία

Από την περιοχή της Μπίτολα

Από τη θλιμμένη Μακεδονία

Ο Θεός να τιμωρήσει τους τύραννους

Σε τρεις μεριές μας χώρισαν (δις)

Και τέταρτη η Αυστραλία

Σε τρεις μεριές μας χώρισαν

Και τέταρτη η Αυστραλία

Άφησα αδερφούς στην περιοχή του Πιρίν

Άφησα αδερφές στην περιοχή της Φλώρινας

Άφησα αδερφές στην περιοχή της Φλώρινας

Μητέρα και πατέρα στην περιοχή της Οχρίδας

Άφησα αδερφές στην περιοχή της Φλώρινας

Μητέρα και πατέρα στην περιοχή της Οχρίδας.

Μακεδονικέ λαέ ( Народе Македонски)

Μακεδονικέ λαέ τι ιδέες έχεις εσύ;

Φτάνει πια ξύπνα συνειδητοποιήσου και μην κοιμάσαι (δις)

Δε γνωρίζεις ποιος είσαι, τι είσαι, οι άλλοι σε γνωρίζουν

Μεγάλη είναι η ντροπή σου, να μην ξέρεις για σένα (δις)

Έσφαξαν γυναίκες και παιδιά στο χωριό Ζαγκόρριτσανι

Ενώ μπροστά στον τουρκικό στρατό πέταξαν τα όπλα (δις)

Τσαρούχια μακριά φορούν, φούντες μεγάλες

Φορεσιές σαπισμένες, και άδεια φυσίγγια (δις)

Πού είναι ο Καραμαϊνόβ και η ομάδα του;

Μελάς, Καραβαγγέλης στην Μπίτολα αυτός είναι φυλακή (δις)

Μητρική γη Μακεδονία (na majkata zemja Makedonija)

Κι εμείς είμαστε παιδιά της μητρικής μας γης

Της μητρικής μας γης, της Μακεδονίας

Του δικού μας τόπου, της Μακεδονίας

Κι εμείς έχουμε δικαίωμα να ζούμε

Όπως ζουν κι άλλοι τη ζωή τους

Μα εμείς υποφέραμε, πεινασμένοι πεθαίναμε

Ελευθερίες δεν είχαμε, δικαίωμα κανένα

Όποτε τα ζητήσαμε στη φυλακή βρεθήκαμε

Σε φούρνους μας έβαζαν για να μας κάψουν

Το κόκκαλά μας έσπαγαν και το αίμα μας έπιναν

Κι εμείς ανέμελα χαμογελαστοί, περήφανα πεθαίναμε

Περήφανα πεθαίναμε, δεν παραδινόμασταν

Τη ζωή μας δε λυπηθήκαμε, τη νιότη μας δώσαμε

Για τα δικά μας δικαιώματα

Ανέμελα χαμογελαστοί πεθαίναμε

Για τα δικά μας δικαιώματα

Ανέμελα χαμογελαστοί πεθαίναμε

Σύνθημα είχαμε, ελευθερία ή θάνατος

Ελευθερία ή θάνατος για τη Μακεδονία

Για τη Μακεδονία, γη σκλαβωμένη.

Αιγαιάτισσες Μητέρες (ЕГЕЈКИ МАЈКИ) (Χορεύεται ως Λεβέντικος ή Πουστένο)

Η ψυχή για τίποτα δεν προδίδεται

Το αίμα με νερό δεν αλλάζει

Ο Θεός μας δώρισε μακριές ρίζες

Αναγνωρίστε πια είμαστε Μακεδόνες

Αιγαιάτισσες μητέρες μας γέννησαν

Αυτές με το εγκέι μας θήλαξαν

Μητρική υπόσχεση μας άφησαν

Υποχρέωση για τη Μακεδονία μας

Αυτές με μεγάλα βάσανα ξεκίνησαν

Τη μοίρα τους καταράστηκαν

Μόνο επειδή τραγουδούν τραγούδια δικά μας

Μόνο επειδή σκέφτονται στα μακεδονικά

Αιγαιάτισσες μητέρες μας γέννησαν

Αυτές με το εγκέι μας θήλαξαν

Μητρική υπόσχεση μας άφησαν

Υποχρέωση για τη Μακεδονία μας

Γιατί βρε Θεέ μισιόμαστε

Την ίδια πατούμε

Ενώπιόν Του γιατί να είμαστε εχθροί

Αναγνωρίστε πια είμαστε Μακεδόνες

Αιγαιάτισσες μητέρες μας γέννησαν

Αυτές με το εγκέι μας θήλαξαν

Μητρική υπόσχεση μας άφησαν

Υποχρέωση για τη Μακεδονία μας

Το μαργαριτάρι των Βαλκανίων (BISER BALKANSKI)

Δάκρυα τρέχουν από μόνα τους συγχώρα με

Βαριά όπως τα δικά σου βουνά

Κλαίει η καρδιά από τρεις μεριές

Εκατό ματωμένα, πολλά χρόνια

Εεεεεεε Μακεδονία εσύ είσαι το μαργαριτάρι των Βαλκανίων

Ένωσε Πιρίν, γαλάζιο Αιγαίο, με τα καθαρά νερά του Βαρδάρη

Μόνο μια αλήθεια υπάρχει, υπάρχει μια Μακεδονία

Μοιράστε την, χωρίστε την, πάλι θα είναι η πιο αγαπημένη μας (δις)

Εεεεεεε Μακεδονία εσύ είσαι το μαργαριτάρι των Βαλκανίων

Ένωσε Πιρίν, γαλάζιο Αιγαίο, με τα καθαρά νερά του Βαρδάρη

Μακεδόνες με δυνατή φωνή τραγουδείστε, μακεδονικό χορό χορέψτε

Την αγαπημένη θυμηθείτε, να ζήσει η Μακεδονία (δις)

Εεεεεεε Μακεδονία εσύ είσαι το μαργαριτάρι των Βαλκανίων

Ένωσε Πιρίν, γαλάζιο Αιγαίο, με τα καθαρά νερά του Βαρδάρη

Εεεεεεε Μακεδονία εσύ είσαι το μαργαριτάρι των Βαλκανίων

Ένωσε Πιρίν, γαλάζιο Αιγαίο, με τα καθαρά νερά του Βαρδάρη

Μαργαριτάρι των βαλκανίων.

Φύγετε Έλληνες (Begajte grci ne ve sakame)

Μέχρι πότε αγαπητοί αδελφοί Μακεδόνες

Μέχρι πότε αγαπητοί αδελφοί Μακεδόνες

μέχρι πότε οι Έλληνες θα βασανίζουν

με την ψεύτικη πνευματικότητα της πίστης

την αγαπημένη μας γενέτειρα

Γιατί εσείς γίνατε αιτία

πριν πεντακόσια χρόνια

την εθνική μας Εξαρχία

με ψέματα μας την πήρατε

Πού είναι οι δικοί μας συγγραφείς

πού είναι οι δικές μας εκδόσεις

όλα, όλα έγιναν σκόνη και στάχτη

από το ελληνικό Πατριαρχείο

Σηκωθείτε όλοι αδέρφια Μακεδόνες

από όλες τις Μακεδονικές πόλεις

και να φωνάξουμε όλοι με φωνή δυνατή

φύγετε Έλληνες, δε σας θέλουμε.

(ο αρχικός του τίτλος ήταν «Begajte Turci», δλδ «φύγετε Τούρκοι)

Αλέξανδρος, Μακεδόνας Βασιλιάς (Αlexandar, tsar Makedonski) (Χορεύεται ως συρτός)

Το 338 π.Χ. η χρονιά της μάχης στη Χαιρώνεια

Ο Φίλιππος ο Μακεδόνας βασιλιάς

Έναν στρατό οδήγησε, έναν στρατό Μακεδονικό

Απέναντι στην Ελλάδα

Οι Έλληνες κάνουν λάθος

Σε ξένο τάφο κλαίνε, με ξένο βασιλιά γιορτάζουν

Μητέρα Μακεδονία, σε ολόκληρο τον κόσμο θα αποδειχθεί

Ο Αλέξανδρος βασιλιάς Μακεδόνας

Χρόνια και αιώνες πέρασαν

Αλλά οι Μακεδόνες συνεχίζουν να υπάρχουν

Η αλήθεια θα λάμψει, ο κόσμος θα καταλάβει

ΦΥΓΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ, αρκετά με τα ψέματά σας.

Οι Έλληνες κάνουν λάθος

Σε ξένο τάφο κλαίνε, με ξένο βασιλιά γιορτάζουν

Μητέρα Μακεδονία, σε ολόκληρο τον κόσμο θα αποδειχθεί

Ο Αλέξανδρος βασιλιάς Μακεδόνας

Ο Αλέξανδρος βασιλιάς Μακεδόνας

Ο Αλέξανδρος βασιλιάς Μακεδόνας

Δάκρυα για τη Μακεδονία (солза за Македонија)

Δεν υπάρχει μέρα να μη συλλογιστώ πού βρίσκομαι και τι είμαι

Γιατί εγώ να είμαι καταραμένος και να παραμένω σκλάβος

Δεν υπάρχει μέρα που να μην κατηγορήσω την καταραμένη μου μοίρα

Γιατί να φύγω τόσο μακριά, μάτια είχα αλλά δεν έβλεπα

Σε καμιά χώρα δεν υπάρχει ξενιτεμένος εργαζόμενος

Που από την καρδιά του να μην έκλαψε

Δάκρυα για τη μάνα του, δάκρυα για το σπίτι του

Δάκρυα για τη Μακεδονία (δις)

Να σας φανερώσω τι την ψυχή μου βαραίνει

Τώρα ξέρω πως η πέτρα του πατρικού σπιτιού με βαραίνει

Κόρα ψωμιού με αλάτι, αλατίστε όπως ξέρετε όλοι

Όπου κι αν πάτε να επιστρέψετε και για το σπίτι σας να νοιάζεστε

Σε καμιά χώρα δεν υπάρχει ξενιτεμένος εργαζόμενος

Που από την καρδιά του να μην έκλαψε

Δάκρυα για τη μάνα του, δάκρυα για το σπίτι του

Δάκρυα για τη Μακεδονία (δις)

Σε καμιά χώρα δεν υπάρχει ξενιτεμένος εργαζόμενος

Που από την καρδιά του να μην έκλαψε

Δάκρυα για τη μάνα του, δάκρυα για το σπίτι του

Δάκρυα για τη Μακεδονία (δις)

Το μακεδονικό όνομα (ИМЕТО МАКЕДОНСКО)

Το μακρινό 1913 σύνορα χώρισαν την πατρίδα μας

Ονόματα άλλαξαν, τη γλώσσα απαγόρεψαν

Μας βασάνιζαν, μας ντρόπιαζαν μέχρι να μας διώξουν

Τώρα είμαστε στην ξενιτιά, στον ελεύθερο Καναδά

Δεν φοβόμαστε πλέον την μητρική μας γλώσσα να μιλάμε

Στη δική μας εκκλησία πιστεύουμε

Και περήφανα φέρουμε το μακεδονικό όνομα

Τώρα είμαστε στην ξενιτιά, στον ελεύθερο Καναδά

Δεν φοβόμαστε πλέον την μητρική μας γλώσσα να μιλάμε

Στη δική μας εκκλησία πιστεύουμε

Και περήφανα φέρουμε το μακεδονικό όνομα

Ήρθαμε σαν χωρικοί με βαλίτσα στα χέρια

Και χωρίς χρήματα βρήκαμε δουλειές, και σύντομα γίναμε πολίτες

Το Μπουφ, το Γκέρμαν και η Μπάνιτσα μας έμειναν στα όνειρα

Με όμορφες αναμνήσεις για καιρούς περασμένους

Τώρα είμαστε στην ξενιτιά, στον ελεύθερο Καναδά

Δεν φοβόμαστε πλέον την μητρική μας γλώσσα να μιλάμε

Στη δική μας εκκλησία πιστεύουμε

Και περήφανα φέρουμε το μακεδονικό όνομα

Τώρα είμαστε στην ξενιτιά, στον ελεύθερο Καναδά

Δεν φοβόμαστε πλέον την μητρική μας γλώσσα να μιλάμε

Στη δική μας εκκλησία πιστεύουμε

Και περήφανα φέρουμε το μακεδονικό όνομα

Μια σκέψη έχουμε (Една мисла имаме)

Όπου κι αν πας, όπου κι αν περπατήσεις

Μην ντρέπεστε, μην φοβάστε, μακεδόνες να είστε

Όπου κι αν πας, όπου κι αν περπατήσεις

Μην ντρέπεστε, μην φοβάστε, μακεδόνες να είστε

Μια σκέψη έχουμε, μια ζωή ζούμε

Η μακεδονία ολόκληρη να είναι ο καθένας να την ξέρει

Μια σκέψη έχουμε, μια ζωή ζούμε

Η μακεδονία ολόκληρη να είναι ο καθένας να την ξέρει

Αν κάποιος πει ότι η Μακεδονία είναι μικρή

Υπάρχουν δύο τρία κομμάτια για να γίνει ολόκληρη

Αν κάποιος πει ότι η Μακεδονία είναι μικρή

Υπάρχουν δύο τρία κομμάτια για να γίνει ολόκληρη

Μια σκέψη έχουμε, μια ζωή ζούμε

Η μακεδονία ολόκληρη να είναι ο καθένας να την ξέρει

Μια σκέψη έχουμε, μια ζωή ζούμε

Η μακεδονία ολόκληρη να είναι ο καθένας να την ξέρει

Εμείς δεν είμαστε έλληνες, βούλγαροι ή σέρβοι

Παιδιά είμαστε του Αλέξανδρου, περήφανα των μακεδόνων

Εμείς δεν είμαστε έλληνες, βούλγαροι ή σέρβοι

Παιδιά είμαστε του Αλέξανδρου, περήφανα των μακεδόνων

Μια σκέψη έχουμε, μια ζωή ζούμε

Η μακεδονία ολόκληρη να είναι ο καθένας να την ξέρει

Μια σκέψη έχουμε, μια ζωή ζούμε

Η μακεδονία ολόκληρη να είναι ο καθένας να την ξέρει.

Μίρκα Γκίνοβα (ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΙΝΗ)

Ήσυχα η Μίρκα αποκοιμήθηκε

Στα βουνά του Πότσσεπ (δις)

Εκεί κάτω στα λιβάδια,

στα βουνά του Πότσσεπ

Εκεί κάτω στα λιβάδια

Στα μέσα της νύχτας κατάφθασε δεύτερος λόχος επιτροπών

Τη φωνή τους η Μίρκα άκουσε, αμέσως η Μίρκα ξύπνησε (δις)

Την αυγή κατέφθασαν καταραμμένοι χαφιέδες φασίστες

Το μέρος περικύκλωσαν, χωντανή τη Μίρκα έπιασαν (δις)

Στην πόλη Βόντεν την πήγαν,

σκληρά τη Μίρκα βασάνισαν, ζωντανή στον τάφο την έβαλαν (δις).

Έλληνες δολοφόνοι (Grci katili)

Αρκετά με τα ψέματα σας στον κόσμο,

Δεν σας πειράζει το όνομα, αλλά σας πειράζει το Αιγαίο

Ο χρόνος έχει περάσει,

η συμμαχία σας έχει καταρρεύσει όλος ο κόσμος ξέρει τι κάνατε,

έχετε αποσπάσει την αρχαία Μακεδονία

Η συμφωνία του Βουκουρεστίου θα ανοίξει σύντομα,

Το Μακεδονικό ζήτημα θα κλείσει

Το Αιγαίο μας, αυτό της Μακεδονίας, πρέπει να το επιστρέψετε,

Για ότι κακό έχετε κάνει θα μας το πληρώσετε

Ει, Έλληνες Δολοφόνοι,

πως δεν ντρεπόσαστε να αλλάξετε το όνομα Μακεδονία

Πάντα ήταν και θα παραμείνει, το όνομα Μακεδονία

Όλος ο κόσμος ξέρει τι κάνατε ότι έχετε αποσπάσει την αρχαία Μακεδονία

Η συμφωνία του Βουκουρεστίου θα ανοίξει σύντομα,

Το Μακεδονικό ζήτημα θα κλείσει,

Το Αιγαίο μας, αυτό της Μακεδονίας, πρέπει να το επιστρέψετε,

Για ότι κακό έχετε κάνει θα μας το πληρώσετε

Εάν δεν το επιστρέψετε, θα το πληρώσετε στον θεό,

Θα καείτε από φλόγες, Θα σας συγκλονίσουν οι θεοί

Στα επόμενα 300 χρόνια όλα τα νησιά σας θα καταποντιστούν

Δεν νιώθω λύπη που θα καείτε

Και ούτε θα λυπηθώ επειδή θα πνιγείτε

Αλλά λυπάμαι γιατί δεν θα περπατώ στο κέντρο της «Μακεδόνσκι Σολούν»

Κόκκινο κρασί δεν θα πιώ

Ένα Μακεδονικό τραγούδι μας να σας τραγουδώ.

Πηγή: geopolitico.gr