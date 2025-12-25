Η Αθήνα «πνίγηκε» με εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους, αλλά αυτή τη φορά δεν συνέτρεχαν λόγοι ασφαλείας

Παραμονή Χριστουγέννων με νεροποντή την οποία είχαν προαναγγείλει οι μετεωρολόγοι, όμως δεν πάρθηκε κανένα μέτρο, δεν έγιναν κινήσεις για την ασφάλεια του κόσμου, δρόμοι πλημμύρισαν και αυτή τη φορά δεν αναβλήθηκε τίποτα, ούτε υπήρξε φόβος για την ασφάλεια.

Όσοι έχουν βρεθεί στην Αθήνα κοντά στις ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, γνωρίζουν καλά τι συμβαίνει στην πρωτεύουσα. Με εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους. Είτε για τη βόλτα, τα ψώνια τους, είτε επειδή δουλεύουν για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Η κίνηση υπερδιπλασιάζεται και παντού επικρατεί το αδιαχώρητο.

Η Παραμονή Χριστουγέννων του 2025, σημαδεύτηκε στην Αττική και σε πολλά μέρη της Ελλάδας, από κακοκαιρία και έντονες βροχοπτώσεις. Με αποτέλεσμα να επικρατήσει… χαμός στους δρόμους. Είτε μιλάμε για κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, είτε για στενά. Παντού «ασφυξία».

Φυσικά αυτό είναι ένα πρόβλημα χρονικό και υπομονής για τον καθένα. Το σημαντικότερο όλων, ήταν τα σοβαρά ζητήματα που δημιουργήθηκαν από τη βροχή. Η οποία και είχε προβλεφθεί σωστά από τους μετεωρολόγους μέρες πριν. Άρα οι πάντες γνώριζαν.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, υπήρξαν σοβαρά ζητήματα ηλεκτροδότησης σε περιοχές του κέντρου των Αθηνών, ενώ οι εικόνες για όσους δεν βίωσε την ταλαιπωρία, είναι ο καλύτερος μάρτυρας των όσων έζησαν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας. Δείτε το ρεπορτάζ του OPEN για να πάρετε μια «γεύση»:

Μηχανάκια να παλεύουν στις… λίμνες, αυτοκίνητα σε ορμητικά νερά κι όλα αυτά σε μία απ’ τις πιο δραστήριες μέρες του χρόνου σε επίπεδο κίνησης των πολιτών. Αν όχι την πιο δραστήρια.

Το ερώτημα που έρχεται στα χείλη όλων, είναι ένα: Δεν συνέτρεχαν αυτή τη φορά λόγοι ασφαλείας για να κάνει κάτι το κράτος; Δεν αρκούσαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, άλλοι τόσοι που έμειναν χωρίς ρεύμα, για να υπάρξει κινητοποίηση και προειδοποιήσεις ασφαλείας;

Μιλάμε για την ίδια χώρα που μόλις η ΚΑΕ Ολυμπιακός χρειάστηκε αναβολή αγώνα με την Φενέρμπαχτσε για να γλιτώσει το απόλυτο κάζο με το πλημμυρισμένο ΣΕΦ, αμέσως βρήκε τα αντανακλαστικά να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση για «λόγους ασφαλείας». Τα… παπαγαλάκια έσπευσαν να κάνουν συγκρίσεις για την αριθμητική διαφορά ανθρώπων που θα έδιναν το παρών στο μπάσκετ, συγκριτικά με αυτούς που δεν είχαν θέμα ασφάλειας και τους άφησαν να πάνε σε αγώνα πόλο.

Έλεγαν λοιπόν πως οι 11.000 θα ήταν πρόβλημα να μετακινούνται, ενώ οι 200 όχι. Όσο λιγότεροι τόσο ασφαλέστεροι. Τώρα ποια είναι η αντίδρασή τους και η «απάντησή» τους, που αφέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους να ρισκάρουν την ασφάλειά τους;

Η ζωή τους μάλλον δεν μετρά όσο εκείνων που είχαν εξασφαλίσει εισιτήριο για το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε. Τα νερά στις εισόδους του ΣΕΦ και οι σταγόνες που έπεφταν στο παρκέ, προκαλούσαν κίνδυνο στην ασφάλεια του κενού. Το να μετακινούνται αυτοκίνητα σε λίμνες και οδηγοί μοτοσικλετών να έχουν τα πόδια τους στον αέρα για να μην φτάσουν μέχρι το γόνατο στο νερό, δεν είναι επικίνδυνο και είναι ασφαλές προφανώς. Πέρα απ’ τις πολύωρες καθυστερήσεις και του «εμφράγματος» στην πρωτεύουσα.

Ίσως η λύση σε αυτή τη χώρα, να είναι τελικά να περάσει ολόκληρη στα χέρια των Αγγελόπουλων και της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Όχι μόνο το ΣΕΦ. Ίσως έτσι να φροντίσει η κυβέρνηση να κάνει τα απαραίτητα έργα, ίσως τότε να ενδιαφερθεί για την ασφάλεια των πολιτών. Κατά τα άλλα, περιμένοντας το θαύμα των Χριστουγέννων, απλά πιστοποιήθηκε το τι συνέβη σε εκείνη την αναβολή αγώνα. Η οποία ντρόπιασε τη χώρα, τον Ολυμπιακό και όποιον μπήκε στη διαδικασία να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Ελπίζουμε τουλάχιστον όλοι αυτοί, να μην ταλαιπωρήθηκαν παραμονή Χριστουγέννων.

