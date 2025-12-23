Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και ενισχυμένη χρηματοδότηση για το ΟΑΚΑ

Θα χρηματοδοτηθεί και θα αναβαθμιστεί στο νέο έτος το ΟΑΚΑ.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) ενισχύεται ουσιαστικά για το οικονομικό έτος 2026, καθώς η τακτική επιχορήγησή του ανέρχεται στο ποσό των 13.920.000 ευρώ, σηματοδοτώντας μια σημαντική αναβάθμιση της κρατικής χρηματοδότησης. Η αύξηση αυτή, που υπερβαίνει το 272% σε σχέση με την αρχική επιχορήγηση των 5.120.000 ευρώ, αποτελεί σαφή ένδειξη της εμπιστοσύνης της Πολιτείας στο έργο που υλοποιείται και στη συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης των αθλητικών εγκαταστάσεων του μεγαλύτερου αθλητικού κέντρου της χώρας.

Όπως υπογραμμίζει στο μήνυμά του ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, η ενίσχυση της τακτικής χρηματοδότησης διασφαλίζει τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, την εύρυθμη λειτουργία και την υλοποίηση κρίσιμων παρεμβάσεων, με βασικό στόχο την παροχή σύγχρονων, ασφαλών και ποιοτικών αθλητικών υποδομών προς όφελος της αθλητικής κοινότητας και της κοινωνίας συνολικά.

Αναλυτικά η ενημέρωση από τον κ. Χαλιορή:

«Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) θα λάβει για το οικονομικό έτος 2026, τακτική επιχορήγηση ύψους 13.920.000 ευρώ, με τις εργασίες για την ολοκλήρωση της συνολικής αναβάθμισης και ανακαίνισης των εγκαταστάσεων να συνεχίζονται αδιάκοπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική τακτική χρηματοδότηση προς το ΟΑΚΑ ανερχόταν στα 5.120.000 ευρώ, ενώ πλέον αυξάνεται στα 13.920.000 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση άνω του 272%. Πρόκειται για μια ουσιαστική ενίσχυση που συνιστά έμπρακτη αναγνώριση της συνολικής προσπάθειας που καταβάλλεται για τη λειτουργική, ασφαλή και σύγχρονη αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η ενίσχυση της τακτικής επιχορήγησης είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς διασφαλίζει τον ορθό και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, την εύρυθμη λειτουργία και τη δυνατότητα υλοποίησης μικρών και μεγάλων παρεμβάσεων, με κύριο στόχο την παροχή ποιοτικών και ασφαλών αθλητικών χώρων προς όφελος της αθλητικής οικογένειας και της κοινωνίας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στον Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση για τη συνολική συμβολή και την απλόχερη στήριξη που παρέχει στο ΟΑΚΑ. Η σταθερή υποστήριξή του και η εμπιστοσύνη στο έργο που υλοποιείται αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την πρόοδο, τη διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών πόρων και τη συνεχή αναβάθμιση των δημόσιων αθλητικών υποδομών.

Η επένδυση στον αθλητισμό είναι επένδυση στους ανθρώπους του και στο μέλλον του».