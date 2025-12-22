Το instacar & η Opel μετατρέπουν το νέο Opel Frontera σε… game room

Μπορείς να παίξεις μπάσκετ σε ένα Opel Frontera; Μπορείς, καθώς μετατρέπεται εύκολα σε game room και η καμπίνα μετατρέπεται σε… καυτή εξέδρα.

Το Opel Frontera είναι το απόλυτο αθλητικό αυτοκίνητο και στη νέα video series του instacar, instacar Play by Opel συμμετέχουν αθλητές, celebrities και creators, δοκιμάζοντας τις νέες του δυνατότητες.

Game μέσα στο Opel Frontera

Η σειρά βίντεο του instacar σε μεταφέρει σε ένα Opel Frontera, όπου το gaming αποκτά μια νέα διάσταση. Με το PlayStation οι καλεσμένοι παίζουν τα αγαπημένα τους games, δημιουργώντας ένα χαλαρό περιβάλλον μέσα στο αυτοκίνητο. Και ο παρουσιαστής θέτει ερωτήματα, τα οποία εκείνοι απαντούν με ειλικρίνεια. Οι αυθεντικές τους αντιδράσεις στα games και τις ερωτήσεις είναι… ανεπανάληπτες.

Έτσι, το Frontera μετατρέπεται σε χώρο μιας ξεχωριστής εμπειρίας και παύει να είναι απλώς όχημα.

Από τα social media μέχρι τα παρκέ

Στην πρωτότυπη αυτή video series, instacar Play by Opel, συμμετέχουν πλήθος προσωπικότητων από όλους τους χώρους, καθώς η σειρά ενώνει διαφορετικούς κόσμους, από τον αθλητισμό, μέχρι την ψυχαγωγία και την digital κουλτούρα. Ανάμεσά τους, η γνωστή παρουσιάστρια Φαίη Σκορδά, ο ανατρεπτικός σεφ floutsou, ο Άγγελος Κατσιλιανός (katsi_22) με το τρομερό του χιούμορ, αλλά και ο ηθοποιός Γιώργος Χρανιώτης.

Οι αθλητές δεν λείπουν από το πρότζεκτ, όπως ο πρώην ποδοσφαιριστής και πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 Κώστας Κατσουράνης, ο παίκτης του Παναθηναϊκού Aktor Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, η πρωταθλήτρια στο άλμα εις ύψος Τατιάνα Γκούσιν, αλλά και ο δυναμικός σέντερ του Παναθηναϊκού Aktor Ματίας Λεσόρ.

Η συνέντευξη του Mathias Lessort

Το επικό φινάλε σε αυτή τη σειρά βίντεο έγινε με τον θηριώδη σέντερ του Παναθηναϊκού, τον Ματίας Λεσόρ. Πρόκειται για μια ξεχωριστή στιγμή της σειράς, καθώς ο παίκτης αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του εαυτού του, εκτός από τα κατορθώματά του στο παρκέ.

Ο Λεσόρ μιλά για την καταγωγή του από τη Μαρτινίκα και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, κάνει ξεχωριστή αναφορά στην ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ, την οποία απολαμβάνει και συχνά συμμετέχει και ο ίδιος. Δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στη σχέση του με τον κόσμο και την αγάπη που έχει λάβει από τους φιλάθλους.

Κι όλα αυτά ο Λεσόρ τα λέει χαλαρά, παίζοντας games, αποκαλύπτοντας την ανθρώπινη πλευρά του.

Όταν το Brand μιλάει τη γλώσσα του κοινού

Το instacar Play by Opel δείχνει πως το instacar επενδύει σε σύγχρονο περιεχόμενο και νέες εμπειρίες. Ένα αυτοκίνητο μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα εκτός από τη μετακίνηση και η συνεργασία με την Opel δείχνει πως μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινής ψυχαγωγίας. Το Frontera είναι ένα αυτοκίνητο που μπορεί να έχει κι άλλες χρήσεις εκτός από τη μετακίνηση. Αποτελεί ευκαιρία για μια νέα εμπειρία, πιο ευχάριστη για τους επιβάτες.

Όταν το παιχνίδι βγαίνει εκτός οθόνης

Ο αθλητισμός μπορεί να συνδεθεί με τη νέα γενιά και με έναν πρωτότυπο, αλλά αυθεντικό τρόπο και σε αυτό στοχεύει η video series του instacar. Το Opel Frontera γίνεται το «γήπεδο» όπου το gaming, συναντά τη συζήτηση και τις προσωπικές ιστορίες.

Το τελευταίο επεισόδιο του instacar Play by Opel έχει ως καλεσμένο τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος αποκαλύπτει διάφορα πράγματα για τη ζωή και την καριέρα του, παίζοντας games στο Frontera και απαντώντας ερωτήσεις σε ένα χαλαρό περιβάλλον.

Παρακολουθήστε το βίντεο: