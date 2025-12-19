Είναι ασφαλές να αφήνεις τα φωτάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο αναμμένα όλη τη νύχτα;

Είναι δελεαστικό να κρατάς τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια αναμμένα όλη τη νύχτα, όμως οι ειδικοί λένε πως ίσως αξίζει να το ξανασκεφτείς.

Η διακόσμηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι μία από τις πιο εμβληματικές γιορτινές παραδόσεις. Μόλις το έλατο ή το έλατό σου γεμίσει στολίδια και φώτα, θέλεις να το απολαμβάνεις όσο περισσότερο γίνεται.

Τα λαμπερά φωτάκια και η γιορτινή ατμόσφαιρα συνήθως αρκούν για να ξεχάσεις πόσο νωρίς νυχτώνει αυτή την εποχή του χρόνου. Είναι λοιπόν πολύ εύκολο να τα αφήσεις αναμμένα όλη τη νύχτα για αυτή τη ζεστή, cozy αίσθηση. Αλλά πόσο ασφαλές είναι αυτό; Οι ειδικοί λένε πως μάλλον δεν αξίζει το ρίσκο και σου εξηγούν τι μπορείς να κάνεις αντί γι’ αυτό.

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