Χρησιμοποίησε αυτή τη ρουτίνα καθαρισμού 30 λεπτών όταν το σπίτι χρειάζεται άμεση ανανέωση

Κάνε τον χώρο σου να δείχνει και να νιώθει πιο καθαρός με απλές, καθημερινές κινήσεις.

Στο site της Martha Stewart διαβάσαμε μια πρακτική πρόταση που απαντά σε ένα πολύ γνώριμο πρόβλημα: θέλεις το σπίτι σου να δείχνει φρέσκο και καθαρό, αλλά ο χρόνος δεν υπάρχει.

Η λύση δεν είναι το γενικό καθάρισμα, αλλά μια στοχευμένη ρουτίνα 30 λεπτών που επικεντρώνεται στα σημεία με τη μεγαλύτερη χρήση και τη μεγαλύτερη οπτική επίδραση. Αυτές οι απλές εργασίες δεν περιορίζονται στην υγιεινή, αλλά αλλάζουν άμεσα την αίσθηση του χώρου, ακόμη και στις πιο φορτωμένες ημέρες.

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