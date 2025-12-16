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Στο σημερινό Center Fox η διαιτησία, η οργή για Λανουά και οι μεταγραφικοί στόχοι του Big-4

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου όλο το ρεπορτάζ για τη διαιτησία, την οργή για Λανουά και ΕΠΟ, τις σχέσεις Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ, αλλά και τους μεταγραφικούς στόχους των ομάδων ενόψει Γενάρη.

 

Στο σημερινό Center Fox η διαιτησία, η οργή για Λανουά και οι μεταγραφικοί στόχοι του Big-4