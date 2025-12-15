Στο σημερινό Center Fox η ΑΕΚάρα στο Αγρίνιο, το στοπ του Άρη στον Ολυμπιακό, ο πολύτιμος Ντέσερς και ο ΠΑΟΚ που "πνίγηκε"

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, όλο το ρεπορτάζ από τον απόηχο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αλλά και την ανάλυση όλων των επίμαχων φάσεων.