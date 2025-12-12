MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Στο σημερινό Center Fox η ΑΕΚαρα που "άλωσε" τη Σαμψούντα, ο ΠΑΟΚ που έμεινε όρθιος και η χαμένη ευκαιρία του Παναθηναϊκού

0
Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου τον απόηχο των ευρωπαϊκών ματς των ελληνικών ομάδων, αλλά και το ρεπορτάζ ενόψει της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Στο σημερινό Center Fox η ΑΕΚαρα που "άλωσε" τη Σαμψούντα, ο ΠΑΟΚ που έμεινε όρθιος και η χαμένη ευκαιρία του Παναθηναϊκού