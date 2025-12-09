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Στο σημερινό Center Fox θρύλος για ευρω-διπλό, Ράφα με… μαστίγιο, οργή ΑΕΚ & Ιβαν κορυφής

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή Center Fox με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, όλο το ρεπορτάζ ενόψει των ευρωπαϊκών μαχών των ελληνικών ομάδων.
Στο σημερινό Center Fox θρύλος για ευρω-διπλό, Ράφα με… μαστίγιο, οργή ΑΕΚ & Ιβαν κορυφής