Στο σημερινό Center Fox o “μισός τίτλος” του Ολυμπιακού, το κυνήγι ΠΑΟΚ & ΑΕΚ και η νέα γκάφα του Παναθηναϊκού

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και τη Γεωργιάννα Σιώμου, τον απόηχο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με τους ασταμάτητους Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, τη νέα γκέλα του Παναθηναϊκού, αλλά και την ανάλυση όλων των επίμαχων φάσεων.