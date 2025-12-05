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Στο σημερινό Center Fox o Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης μιλά για την αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρ

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου όλο το ρεπορτάζ για την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά και πώς προετοιμάζονται οι ομάδες για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Στο σημερινό Center Fox o Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης μιλά για την αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρ