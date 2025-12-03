Τροποποιήσεις στο πρόγραμμα Τελετής Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε τροποποιήσεις στο πρόγραμμα της τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ιταλική αντιπροσωπεία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο Κορτίνα 2026 λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας.

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ: «H Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει ότι λόγω της πρόβλεψης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταιγίδες, για την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ιταλική αντιπροσωπεία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο Κορτίνα 2026 θα περιοριστεί χρονικά, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλεια και να περιορισθούν οι κίνδυνοι για όλους τους συμμετέχοντες στην εν λόγω Τελετή.

Δεν θα διεξαχθεί το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παρά μόνο το τελετουργικό μέρος της παράδοσης με την εμπλοκή μικρότερου αριθμού συντελεστών.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εκφράζει τη θλίψη για το γεγονός ότι δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση της οργανωμένης προσέλευσης των σχολείων και συνεπώς, χιλιάδες μαθητές από ολόκληρη την Αττική δεν θα μπορέσουν να βιώσουν από κοντά μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του Ολυμπιακού κινήματος. Για την ΕΟΕ προέχει η ασφάλεια όλων και ιδίως των μαθητών/τριών.

Παρόλα αυτά, η περιορισμένη διάρκειας Τελετή θα διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί, ξεκινώντας στις 11.00 το πρωί στο Παναθηναϊκό Στάδιο και μεταδιδόμενη ζωντανά από την τηλεόραση, ενώ κανονικά θα συνεχιστεί και η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πιθανότατα καθυστερήσεις.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ιερότητα και το κύρος της Τελετής να διατηρηθούν στο ακέραιο».