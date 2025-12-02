MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Στάση εργασίας για την ΓΣ της ΕΣΗΕΑ

0
Το SDNA δεν θα έχει ειδήσεις από τις 11:00 έως τις 15:00 σήμερα, λόγω της στάσης εργασίας που προκήρυξε η ΕΣΗΕΑ κατά το διάστημα αυτό, για τη συμμετοχή των μελών της στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Στάση εργασίας για την ΓΣ της ΕΣΗΕΑ