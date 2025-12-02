Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Στάση εργασίας για την ΓΣ της ΕΣΗΕΑ 02-12-2025 11:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το SDNA δεν θα έχει ειδήσεις από τις 11:00 έως τις 15:00 σήμερα, λόγω της στάσης εργασίας που προκήρυξε η ΕΣΗΕΑ κατά το διάστημα αυτό, για τη συμμετοχή των μελών της στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Καθαρή, καταιγιστική αδρεναλίνη: Το Netflix φέρνει την ταινία που θα σε κάνει να αφήσεις για λίγο το Μουντιάλ menshouse.gr Το ερώτημα είναι τι θα κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Νέο μεγάλο μπαμ απ’ την πλατφόρμα Αλαφούζου dailymedia.gr Απ’ τα πρώτα που θα πάρει: Το μέτρο-τομή που ο Τσίπρας θεωρεί ότι θα τον ανεβάσει +2 μονάδες στις δημοσκοπήσεις instanews.gr Το 92% χάνει απ’ την πρώτη ερώτηση: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ ιστορίας είσαι φωτεινό μυαλό menshouse.gr Τέλος από τον ΑΝΤ1 – Το παρασκήνιο ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» dailymedia.gr Το φινάλε που «έπρεπε»... menshouse.gr Ξαφνική βόμβα: Η μεταγραφή Ανδρουλάκη που ταράζει τα νερά εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ instanews.gr Στάση εργασίας για την ΓΣ της ΕΣΗΕΑ SHARE