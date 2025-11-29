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«Του Ραμαντάνη τα άρματα»: Η απάντηση του Κουφοντίνα για το πού βρίσκεται το 45άρι της «17 Νοέμβρη» που δεν βρέθηκε ποτέ

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Αφηγούμενος τις στιγμές των πρώτων ανακρίσεων, περιγράφει ότι το 45αρι ήταν ο διακαής πόθος της ΕΛ.ΑΣ.

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«Του Ραμαντάνη τα άρματα»: Η απάντηση του Κουφοντίνα για το πού βρίσκεται το 45άρι της «17 Νοέμβρη» που δεν βρέθηκε ποτέ