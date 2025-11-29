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Μία σεζόν, 34 επεισόδια: Το φιάσκο της ελληνικής σειράς που προσπάθησε ν' αντιγράψει τα Φιλαράκια

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Υπήρχαν ως και σκηνές που μεταφέρθηκαν αυτούσιες από τα original Friends

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Μία σεζόν, 34 επεισόδια: Το φιάσκο της ελληνικής σειράς που προσπάθησε ν' αντιγράψει τα Φιλαράκια