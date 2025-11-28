Μαθήματα γιόγκα από τον Τζόκοβιτς στο Grand Prix του Κατάρ (vids)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επέλεξε να κλείσει τη χρονιά με… αλλαγή παραστάσεων. Βρέθηκε στο Grand Prix του Κατάρ, όπου αντί για ρακέτα ανέλαβε ρόλο… δασκάλου γιόγκα στην πίστα «Λουσαΐλ».

Αθλητές, μέλη ομάδων και καλεσμένοι συμμετείχαν στο σύντομο μάθημα, όμως δεν τα κατάφεραν όλοι. Ο 22χρονος οδηγός της Alpine, Φράνκο Κολαπίντο, αποχώρησε νωρίς, παραδεχόμενος χαμογελώντας πως «δεν άντεξε ούτε την προθέρμανση» και πως ήταν «πολύ σφιγμένος».

Djokovic Katar'da!



Geçen sene Alonso'yla fotoğraf çekilmediniz bu sene de es geçerseniz hesap soracağım haberiniz olsun pic.twitter.com/Hq5P8rc9YR — Eldar (@mrsheldarlock) November 27, 2025

Μια χαλαρή στιγμή μέσα στη σεζόν, που έδειξε ότι ο Σέρβος πρωταθλητής δεν διστάζει να μοιραστεί την άλλη πλευρά της προπόνησής του — ακόμη κι αν κάποιοι… λυγίσουν πριν το μάθημα ξεκινήσει.