Μαθήματα γιόγκα από τον Τζόκοβιτς στο Grand Prix του Κατάρ (vids)

Αθλητές, μέλη ομάδων και καλεσμένοι συμμετείχαν στο σύντομο μάθημα, όμως δεν τα κατάφεραν όλοι. Ο 22χρονος οδηγός της Alpine, Φράνκο Κολαπίντο, αποχώρησε νωρίς, παραδεχόμενος χαμογελώντας πως «δεν άντεξε ούτε την προθέρμανση» και πως ήταν «πολύ σφιγμένος».
Μια χαλαρή στιγμή μέσα στη σεζόν, που έδειξε ότι ο Σέρβος πρωταθλητής δεν διστάζει να μοιραστεί την άλλη πλευρά της προπόνησής του — ακόμη κι αν κάποιοι… λυγίσουν πριν το μάθημα ξεκινήσει.
“Gracias Novak por las clases no pude ni seguir la entrada en calor toy re duro”— 43 ★ (@ColapintoFiles) November 27, 2025
Franco Colapinto haciendo una clase de yoga con Djokovic en Qatar JAJAJAJAJA pic.twitter.com/gcGoqFPNSN