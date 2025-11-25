Παναθηναϊκός Α.Ο.: Βράβευσε τα τμήματα ΑμεΑ

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος με μια ξεχωριστή εκδήλωση, βράβευσε όλα τα τμήματα ΑμεΑ.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος βράβευσε χτες όλα τα τμήματα ΑμεΑ σε μια ξεχωριστή γιορτή πλήθος αθλητών, προπονητών, παραγόντων και επώνυμων καλεσμένων.

Σε έντονους «πράσινους» παλμούς χτύπησε η καρδιά περίπου 150 παρευρισκομένων στο Baraonda μεταξύ των οποίων ήταν οι συντελεστές των τμημάτων ΑμεΑ καθώς και επώνυμοι καλεσμένοι.

Το «τριφύλλι» απαριθμεί πλέον περίπου στους 160 αθλητές ΑμεΑ και έχει 27 αθλήματα ενεργά και αναμφίβολα είναι ο πρωταγωνιστής Σύλλογος στον χώρο του αθλητισμού ΑμεΑ.

Τη χτεσινή γιορτή προλόγισε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Βρανόπουλος που ανέφερε «Κάθε χρόνο αυτή η βραδιά είναι ιδιαίτερη για εμάς και ολόκληρο τον Σύλλογο και μας γεμίζει Παναθηναϊκή περηφάνεια.

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους αθλητές, προπονητές, τιμ μάνατζερ και συνοδούς και φυσικά τον κόσμο της ομάδας μας για τη στήριξη και την αγάπη που έχετε δείξει όλοι και όλες στα τμήματα ΑμεΑ».

Ιδιαίτερο χαιρετισμό απεύθυνε και ο Νίκος Παππάς που είναι μέλος στο ΔΣ των ΑμεΑ και χτες βρισκόταν στις Βρυξέλλες τονίζοντας «Είμαι στην ομάδα από την πρώτη στιγμή και την αισθάνομαι σαν οικογένεια μου».

Κατόπιν παρουσιάστηκε ένα βίντεο του ράπερ Anser που βρισκόταν χτες στο Παρίσι και γυρίστηκε στον «Τάφο του Ινδού» και ο ίδιος ανέφερε «Εδώ δεν ήρθα για να δώσω κουράγιο σε κανέναν, ήρθα να πάρω εγώ».

Εν συνεχεία ανέλαβε να παρουσιάσει ένα μέρος της εκδήλωσης η δημοσιογράφος κ. Χριστίνα Βραχάλη η οποία άλλωστε είχε διατελέσει και πρέσβειρα της ΕΑΟΜ ΑμεΑ.

Κατόπιν παρουσιάστηκαν ξεχωριστά βίντεο για κάθε τμήμα και έγιναν ξεχωριστές βραβεύσεις.

Το τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο βραβεύτηκε από τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Βρανόπουλο αλλά και τους παλαίμαχους άσους του Συλλόγου κ. Απόστολο Κόντο και Μανώλη Λεκάκη.

Ο συνθέτης, μουσικός και κωμικός Γιάννης Ζουγανέλης βράβευσε το τμήμα μπάσκετ Ν.Α του Συλλόγου και σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα εξιστόρησε τη ζωή του με τους κωφάλαλους γονείς του, τα Παναθηναϊκά του χρόνια αλλά και την «πράσινη» φιλία του με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

Εν συνεχεία παρουσιάστηκε η σκηνή του οπαδού του Παναθηναϊκού από την ταινία «Ταξίδι στα αστέρια» και ήταν εκεί ο εμπνευστής και ο πρωταγωνιστής της.

Ο σκηνοθέτης Χρήστος Δήμας αλλά και ο ηθοποιός Τάσος Ιορδανίδης μίλησαν για τα παρασκήνια της ιστορικής ταινίας που αποτυπώνει όλη την πορεία της ομάδας μπάσκετ.

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια η Γενική Διευθύντρια των τμημάτων ΑμεΑ Ηρώ Μαλλιαρού και βραβεύτηκε για την προσφορά της και το τμήμα πινγκ πονγκ ΑμεΑ.

Στη συνέχεια ανέβηκε επί σκηνής ο Σωτήρης Νίνης που δήλωσε συγκινημένος και βράβευσε το τμήμα ποδοσφαίρου Ακρωτηριασμένων μαζί με το μέλος του Δ.Σ. κ. Γιάννης Αντωνιάδη.

Κατόπιν στη σκηνή ανέβηκε ο ηθοποιός Γιάννης Μποσταντζόγλου όπου διάβασε μια συγκινητική βιογραφία ενός ΑμεΑ αθλητή του Συλλόγου από τη δεκαετία του 1940 και βράβευσε το τμήμα της κολύμβησης ΑμεΑ, ενώ αναφέρθηκε και στις σπαρταριστές λεπτομέρειες ενός αγώνα πόλο του Παναθηναϊκού στην Πάτρα.

Μετά ήρθε η σειρά του τμήματος σκοποβολής ΑμεΑ το οποίο βράβευσε ο ροκ τραγουδιστής Γιώργος Δημητριάδης, που τραγούδησε και…Παναθηναϊκά το «Σε ευχαριστώ για όσα μου χεις χαρίσει».

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που ο εκφωνητής της ΠΑΕ και «φωνή» του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού Κώστας Παπαγεωργίου έκανε μια…φανταστική περιγραφή ενός…Παναθηναϊκού αγώνα ΑμεΑ και ταυτόχρονα βράβευσε την ομάδα ξιφασκίας με αμαξίδιο.

Μαζί του ήταν και ο ράπερ Immune ο οποίος μίλησε για την αξία του να έχει ο Σύλλογος τα τμήματα ΑμεΑ και το ισχυρό κοινωνικό του αποτύπωμα.

Η συνέχεια ήρθε με το τμήμα άρσης βαρών ΑμεΑ που βραβεύτηκε από τον ηθοποιό Δημήτρη Φραγκιόγλου.

Έπειτα πήρε τον λόγο ο δημοσιογράφος και μουσικός Θοδωρής Μανίκας που μίλησε για την Παναθηναϊκή του ιστορία και βράβευσε το τμήμα ποδηλασίας ΑμεΑ.

Κατόπιν ο Γενικός Διευθυντής των αγωνιστικών τμημάτων του Συλλόγου κ. Σωτήρης Πανταλέων έδωσε τιμητικό έπαινο και λάβαρο στο εμβληματικό τμήμα Μπότσια.

Μια ακόμα ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η αποθέωση των Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων αθλητών του Συλλόγου που είχαν τεράστιες διεθνείς επιτυχίες και βραβεύτηκαν από τη Γενική Γραμματέα κ. Κυριακή Γαλάνη.

Το Παρατρίαθλο εκπροσωπήθηκε από τον Θοδωρή Μωραϊτή που είχαν ένα μοναδικό διάλογο με την αρχηγό του γυναικείο τμήματος βόλεϊ Πέννυ Ρόγκα.

Η ομάδα του Παραμπάντμιντον πήρε την τιμητική της διάκριση από την Αντιπρόεδρο και ταυτόχρονα πρέσβειρα του Συλλόγου κ. Αθηνά Παπαφωτίου.

Στον στίβο ΑμεΑ μαζί με την ομάδα του «τριφυλλιού» ήταν και η τιμ μάνατζερ του γυναικείο τμήματος μπάσκετ κ. Λολίτα Λύμουρα που βρίσκεται κοντά στα τμήματα ΑμεΑ από την αρχή τους.

Σε ότι αφορά το τμήμα Παρακανόε βραβεύτηκε από την προπονήτρια του Παναθηναϊκού κ. Σελέν Ερντέμ δήλωσε συγκλονισμένη από την παρουσία των τμημάτων ΑμεΑ του Συλλόγου.

Ενθουσιασμένος ήταν και ο προπονητής της γυναικείας ομάδας βόλεϊ Αλεσάντρο Κιαπίνι που τίμησε το τμήμα τζούντο τυφλών του Παναθηναϊκού.

Η βραδιά έκλεισε με τη βράβευση του τμήματος γκόλμπολ απλό τον εμβληματικό Ρούλη Αγραπιδάκη, ο οποίος και έδωσε το σύνθημα για τον ύμνο του Συλλόγου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόντες ήταν ακόμα από το Δ.Σ. του Παναθηναϊκού Α.Ο. οι κ. Τάνια Βρανοπούλου, η κ. Έλλη Τερζάκη, ο κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος και ο κ. Σταύρος Παναγιωτόπουλος.