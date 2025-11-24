Vincent Cassel: Ο «άσχημος με τις πιο ωραίες γυναίκες» έγινε 59, αλλά άσχημος δεν ήταν ποτέ

Ο Vincent Cassel καθιστά σαφές ότι η φήμη του «άσχημου» ήταν πάντα μια κακή ανάγνωση και αν δεν μας πιστεύεις μπορείς να ρωτήσεις αρκετές γυναίκες.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε τις Monica Bellucci, Tina Kunakey και Narah Baptista που στο γοητευτικό πρόσωπό του είδαν τον πατέρα των παιδιών τους.

Ο ηθοποιός που κουβαλά πάνω του μια φιλοσοφία που δεν τον άφησε ποτέ να κρυφτεί πίσω από ταμπέλες, δεν βασίστηκε ποτέ στην εμφάνιση (που πολύ κακώς πολλοί υποτιμούν) αλλά στην παρουσία του.

Σε αυτό το εκτόπισμα, αν θέλεις, που τον κάνει σαν το παλιό καλό κρασί, 59 χρόνια σήμερα από τη γέννησή του. «Έμαθα ότι η υποκριτική δεν έχει να κάνει με την ομορφιά», «Ο μόνος άνθρωπος που στέκεται εμπόδιο στον δρόμο σου είσαι εσύ», «Δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό που είσαι», «Η τελειότητα δεν αφορά μόνο τον έλεγχο, αφορά και το να αφήνεσαι», «Λένε πως την ημέρα που χάνεις τους γονείς σου, αρχίζεις να τους μοιάζεις».

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