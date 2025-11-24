H επετειακή φανέλα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού πλεγμένη με θρύλους

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε με ένα video την επετειακή φανέλα του Ερασιτέχνη για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη: «Μας το ζητήσατε και το κάναμε πράξη. Έρχεται η επετειακή φανέλα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού για τα 100 χρόνια! Μια συλλεκτική δημιουργία αφιερωμένη στον πρώτο αιώνα του Θρύλου.

Γεννημένη στο λιμάνι, πλεγμένη με θρύλους. 100 χρόνια στιγμές. Μία φανέλα για να τις χωρέσει όλες. Για όσους γεννήθηκαν Θρύλοι και για όσους έγιναν μέσα απ’ αυτήν. Ένα σύμβολο πίστης και ταυτότητας για κάθε φίλαθλο του κορυφαίου πολυαθλητικού συλλόγου.

Διαθέσιμη από την Τετάρτη (26/11, 14:00):

-Τμήμα Μελών/Φιλάθλων καθημερινά, ώρες 10:00-18:00.

-Από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. (olympiacossfp.shop) όλο το 24ωρο.

-Για αποστολές στο εξωτερικό: 2111007060.

Τιμή: 80€ | 70€ για τα Μέλη»