instacar: Οδηγώντας τον ελληνικό Αθλητισμό

Το instacar, η εταιρεία που καθιέρωσε το ευέλικτο leasing αυτοκινήτου στην Ελλάδα, ξεχωρίζει και εκτός δρόμων- στα γήπεδα, τις κερκίδες και τις καρδιές των φιλάθλων.

Το instacar αγαπά και στηρίζει τον αθλητισμό, θέλοντας να βοηθήσει στην ανάπτυξή του, μέσα από την ενίσχυση των ομάδων και των κοινωνικών δράσεων.

Στόχος της εταιρείας με αυτές τις χορηγίες είναι να συμβάλλει στη διάδοση των αξιών του “ευ αγωνίζεσθαι”. Και γι’ αυτό δεν περιορίζεται μόνο στη χρηματοδότηση, αλλά διοργανώνει δράσεις, όπως η Πορτοκαλί Κερκίδα, και συμμετέχει ενεργά στις εμπειρίες των φιλάθλων.

Για το instacar, ο αθλητισμός δεν είναι απλώς μια χορηγική δραστηριότητα, αλλά ένα πεδίο που εκφράζει τις ίδιες αρχές με το brand: ευελιξία, τόλμη, ομαδικότητα και υποστήριξη.

Ο αθλητισμός στο DNA του instacar

Ο τρόπος που αντιμετωπίζει το instacar τον αθλητισμό και οι σχέσεις που έχει αναπτύξει, είναι μέρος της κουλτούρας της και δεν αντιμετωπίζεται ως εργαλείο προβολής και δημοσίων σχέσεων. Με αξίες όπως «Be Fair, Be Bold, Be Patient», το instacar αναγνωρίζει στον αθλητισμό την πιο καθαρή μορφή της ανθρώπινης προσπάθειας, τη στιγμή που το πάθος συναντά την επιμονή και η ομάδα γίνεται κάτι περισσότερο από το άθροισμα των παικτών της.

Χορηγική παρουσία στο ελληνικό μπάσκετ

Έντονη είναι η παρουσία του instacar στο ελληνικό μπάσκετ. Η αρχή έγινε με μια πολυδιάστατη χορηγία στον Παναθηναϊκό Aktor BC, καθώς δεν περιορίζεται στο logo της εταιρίας στη φανέλα.

Στο Telecom Center έχει δημιουργεί το instacar Fun Zone, το οποίο είναι γεμάτο παιχνίδια και δράσης, προκειμένου να βελτιώνεται η εμπειρία των φιλάθλων που πάνε γήπεδο. Ακόμα, υπάρχει ο Car Boldie, η μασκότ του instacar, που δίνει μια ακόμα πιο εύθυμη νότα και βοηθά στο να μετατρέπεται το γήπεδο σε χώρο διασκέδασης, ειδικά για τα παιδιά.

Ιδιαίτερη είναι και η χορηγία στον Άρη Betsson BC, καθώς το instacar έχει δυναμική παρουσία στο «Nick Galis Hall» σε κάθε αγώνα, με Fan Zone και on-court ενέργειες για τους φιλάθλους. Παράλληλα, έτσι δυναμώνει και ο ρόλος του instacar στη Θεσσαλονίκη, στηρίζοντας τις ιστορικές ομάδες της πόλης.

Το instacar όμως δεν μένει στον… αφρό του ελληνικού μπάσκετ, αλλά στηρίζει και μια ομάδα που αγωνίζεται στο τοπικό, εκεί όπου οι ανάγκες είναι διαφορετικές και ο αθλητισμός πιο αγνός. Η χορηγία στον Αστέρας Αλιβρίου instacar, μια τοπική ομάδα από την Ευβοία αποτελεί ένα παράδειγμα στήριξης της περιφέρειας, αλλά και επένδυσης σε νέα ταλέντα και συλλόγους που ετοιμάζονται για άνοδο.

Στήριξη Ελλήνων αθλητών στον δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Οι δράσεις όμως στον αθλητισμό δεν… εξαντλούνται στο μπάσκετ. Το instacar στηρίζει οκτώ κορυφαίους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες που ετοιμάζονται να εκπροσωπήσουν τη χώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες 2028. Μπαίνει ως σύμμαχος στην πορεία τους, δίνοντάς τους την στήριξη και τα εργαλεία να επικεντρωθούν στην προπόνηση και το όραμά τους για να βρεθούν στη μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου αθλητισμού κάνοντας περήφανη τη χώρα μας.

«Η στήριξή μας δεν είναι απλώς μια χορηγία, είναι μια δέσμευση να βοηθήσουμε τον ελληνικό αθλητισμό να πάει πιο μακριά» είναι το μήνυμα του instacar γι’ αυτή τη σημαντική δράση.

«Πορτοκαλί Κερκίδα» – Ο αθλητισμός ως εμπειρία για όλους

Η αγάπη του instacar για τον αθλητισμό φαίνεται κυρίως από τη δράση Πορτοκαλί Κερκίδα, στο πλαίσιο του προγράμματος instacarδιά (CSR). Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, προσφέρονται δωρεάν εισιτήρια σε ωφελούμενους ΜΚΟ για να ζήσουν την εμπειρία ενός αγώνα ζωντανά από το γήπεδο.

Έτσι γίνεται μια προσπάθεια να προωθηθεί η συμπερίληψη, η χαρά που προσφέρει ο αθλητισμός και το “no violence” πνεύμα στα γήπεδα.

Το βασικό μήνυμα αυτής της δράσης μπορεί να χωρέσει στο εξής σύνθημα: «Αθλητισμός για όλους, χωρίς βία, με όχημα την αγάπη».

Το instacar αγαπά και στηρίζει τον αθλητισμό και δεσμεύεται να συνεχίσει τις δράσεις του σε όλα τα επίπεδα. Από τις μεγάλες και ιστορικές ομάδες, μέχρι τα νέα ταλέντα στις μικρές κατηγορίες και τις κοινωνικές δράσεις που προωθούν τις αθλητικές αξίες και τα ιδεώδη.