Ολική ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο ΣΕΦ, νέος χλοοτάπητας και ανακαίνιση αποδυτηρίων με 1,1 εκατ. ευρώ

Στην ολική ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, προχωρά η διοίκηση του ΣΕΦ, όπως ανακοινώθηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, του δημάρχου Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, και εκπροσώπων ποδοσφαιρικών σωματείων.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1,1 εκατ. ευρώ (άνευ ΦΠΑ), θα χρηματοδοτηθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΣΕΦ και περιλαμβάνει αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα με νέο, τελευταίας γενιάς και υψηλών προδιαγραφών, καθώς και ανακαίνιση των έξι αποδυτηρίων και των δύο βοηθητικών χώρων, με νέες υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις, νέα δάπεδα, φωτισμό, ντουζιέρες, είδη υγιεινής και σύγχρονο εξοπλισμό.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω εγκατάσταση δεν περιλαμβάνεται στους χώρους του ΣΕΦ που πρόκειται να παραδοθούν στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και παραμένει στην κυριότητα του Σταδίου. Η χρήση του γηπέδου έχει δοθεί στον Δήμο Πειραιά και το γήπεδο χρησιμοποιείται καθημερινά για τις προπονήσεις του Εθνικού, του Αργοναύτη, της Καστέλλας, του Προφήτη Ηλία, του Πειραϊκού, του Ποσειδώνα, του Προμηθέα, του Χατζηκυριάκειου, των Ακαδημιών του Ολυμπιακού, καθώς και από τις Μικτές Ομάδες (Αγοριών Κ14, Κ16 και Κοριτσιών Κ15) της ΕΠΣ Πειραιά. Επιπλέον, το γήπεδο διατίθεται κατά περίπτωση στην ομάδα Κωφών, καθώς και σε σχολεία για αθλητικές και εκπαιδευτικές δράσεις.

«Με πολύ μεγάλη χαρά, έχοντας δίπλα μου τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, και την πρόεδρο του ΣΕΦ, Χριστίνα Τσιλιγκίρη, προχωράμε στην ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11, με σύγχρονο συνθετικό χλοοτάπητα και πλήρως ανακαινισμένα αποδυτήρια, με ενεργειακή αναβάθμιση. Χρηματοδοτούμε αυτό το σπουδαίο Έργο για την περιοχή με 1,1 εκατ. Μεταμορφώνουμε έναν σημαντικό χώρο άθλησης για τα δεκάδες σωματεία του Πειραιά, προσφέροντας σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις στους εκατοντάδες αθλητές. Ευχαριστώ τη διοίκηση του ΣΕΦ και τους εργαζομένους για τη συμβολή τους στη διαρκή αναβάθμιση του συγκροτήματος», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, και κατέληξε: «Η βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, τα έργα που εξελίσσονται ξεπερνούν τα 150 ανά την επικράτεια και μετατρέπουμε το όραμα, με σχέδιο και συνέπεια, σε πράξη για έναν αθλητισμό ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες».

Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, επισήμανε: «Είναι μια πολύ ευχάριστη μέρα για τον Πειραιά, διότι με τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Αθλητισμού στο ΣΕΦ και τη συνεργασία του Δήμου μας, ανακατασκευάζεται το γήπεδο 11Χ11 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, ένα από τα ελάχιστα ποδοσφαιρικά γήπεδα που ανήκουν στον γεωγραφικά όρια του Δήμου. Πρόκειται για την αναβάθμιση μιας εγκατάστασης που υποδέχεται καθημερινά 12 σωματεία για προπόνηση και ενδεχομένως να μπορέσουν να γίνουν και αγώνες τοπικού πρωταθλήματος ή Γ’ Εθνικής. Ο Δήμος Πειραιά θα συνεισφέρει προσθέτοντας κερκίδες και τουαλέτες, ώστε το γήπεδο να μπορεί να υποδέχεται κοινό. Ευχαριστώ τον κ. Βρούτση για τη συνεργασία και μέσα από την επικοινωνία που έχουμε θα προσπαθήσουμε να βρούμε και άλλες λύσεις για τον Πειραιά».

Η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΣΕΦ, όπως η αντικατάσταση, μετά από 40 χρόνια, των δύο γεφυρών, που συνδέουν το Στάδιο με την Ακτή Δηλαβέρη και το Μικρολίμανο. Οι διαβρώσεις τους ήταν εκτεταμένες και μη αναστρέψιμες και αντικαταστάθηκαν με νέες, σύγχρονες κατασκευές, που πληρούν όλα τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας και προσβασιμότητας, συνολικού κόστους 248.386,98 ευρώ.

Η πρόεδρος του ΣΕΦ, Χριστίνα Τσιλιγκίρη, δήλωσε σχετικά: «Θέλω να εκφράσω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες προς τον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για τη συνεχή στήριξη και τη βούληση να προχωρούν έργα ουσίας σε ολόκληρη τη χώρα -και ιδιαίτερα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με τη συμβολή του Υπουργείου καταφέρνουμε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να ολοκληρώσουμε δύο κρίσιμες παρεμβάσεις: το ποδοσφαιρικό γήπεδο που ανακαινίζουμε ολικά και τις νέες γέφυρες, οι οποίες είχαν προβλεφθεί στο γενικότερο σχέδιο ανάπλασης της Ακτής Δηλαβέρη, ωστόσο οι λόγοι επικινδυνότητας επέβαλαν να κινηθούμε άμεσα, για την ασφάλεια των πολιτών. Ευχαριστώ, επίσης, τον Δήμο Πειραιά και τον δήμαρχο, Γιάννη Μώραλη, για την εξαιρετική συνεργασία. Ο Δήμος Πειραιά θα προχωρήσει άμεσα και στην κατασκευή νέων κερκίδων στο γήπεδο, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων των ομάδων και των εκατοντάδων αθλητών που προπονούνται καθημερινά».