Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Grappling: «Ασημένιος» ο Ζανγκελίδης, «χάλκινος» ο Γραμμένος στο Λουτράκι

Συνεπείς στο ραντεβού τους με τις μεγάλες επιτυχίες είναι οι Έλληνες πρωταθλητές στο Λουτράκι. Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα μη Ολυμπιακών στυλ Πάλης της UWW ο Άγγελος Ζανγκελίδης συγκλόνισε και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του κόσμου στο Grappling Gi U20, ενώ καταπληκτικός ήταν και ο Κώστας Γραμμένος που ήρθε τρίτος.

Το ασημένιο μετάλλιο του φοβερού Άγγελου Ζανγκελίδη στα -92 κιλά ξεσήκωσε το κοινό και προκάλεσε πανηγυρισμούς για τη σπουδαία επιτυχία, ενώ το χάλκινο μετάλλιο του μαχητικού Κώστα Γραμμένου στα -62 κιλά της 2ης ημέρας της μεγαλύτερης διοργάνωσης του κόσμου συμπλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την ελληνική συγκομιδή. Τα δύο μετάλλια ήρθαν να προστεθούν στο επίσης χάλκινο του Χρήστου Σέρμια στα -92 κιλά Grappling U20.

Απόλυτος πρωταγωνιστής στην αγωνιστική δράση της Κυριακής (2/22) ήταν ο Άγγελος Ζανγκελίδης, ο οποίος ξεκίνησε την τεράστια πορεία του από τον προκριματικό γύρο για να φτάσει αήττητος μέχρι τον τελικό και να αποθεωθεί. Ο νεαρός ξεπέρασε το εμπόδιο του Ουκρανού Ρόμαν Μπουρζιέφσκι και με κεκτημένη ταχύτητα νίκησε και του Ούγγρο Μπάτορ Μόλναρ μπαίνοντας στη ζώνη των μεταλλίων. Στον ημιτελικό έδειξε την ποιότητα και την δυναμική του απέναντι στον Γάλλο Καρίμ Μοχάμεντ Αντέμ, πανηγυρίζοντας μια τεράστια πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος. Απέναντι στον Πολωνό Πάτρικ Ρέκμαν έκανε μεγάλη προσπάθεια και τελικά κρέμασε στο στήθος του το ασημένιο μετάλλιο.

Την ίδια ώρα ο Κώστας Γραμμένος στα -62 κιλά Grappling Gi U20 έδωσε τη δική του μάχη, ωστόσο έχασε από τον Ισπανό Χοσέ Γερεμάι Μάρτιν Σάντσες, ο οποίος έφτασε στον τελικό. Ο Γραμμένος με αυτό τον τρόπο πήρε τη δεύτερη ευκαιρία μέσω των ρεπεσάζ και δεν την άφησε να πάει χαμένη. Απέναντι στον Ισπανό Ντάνιελ Γκονζάλες Φερέρ έδειξε τo πλούσιο ταλέντο του και μετά από ένα σπουδαίο αγώνα έφτασε στη νίκη και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Στο Grappling Gi U20 συμμετείχε και ο Φαμπιάν Γκοτζάι, ο οποίος πλασαρίστηκε στην 8η θέση.

Εν τω μεταξύ, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Grappling Gi U15 συμμετείχαν 15 Έλληνες και Ελληνίδες. Ο Κωνσταντίνος Χουχουλης (-53κ.), η Χριστιάνα Καζάκη (-52κ.) και η Χριστιάνα Ντούμα (-57κ.) έφτασαν κοντά στο βάθρο και κατέλαβαν τελικά την 5η θέση στις κατηγορίες τους, ενώ 5η ήταν και η Δαρεία Βαδεβούλη (-48κ.). Την 6η θέση πήρε ο Κωνσταντίνος Γεροδήμος (-100κ.), ενώ έβδομες ήταν η Αγγελίνα Τσελεκίδη (-52κ.) και η Ευθυμία Μαραμη (-57κ.). Την 8η θέση πήρε ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης (-66κ.) και στην 9η βρέθηκαν οι Ευάγγελος Καράσης (-47κ.), Νικόλαος Χρίστος Παρασχάκης (-53κ.), Κωνσταντίνος Σπαθούλας (-59κ.) και Σταύρος Παπουτσής (-73κ.). Την 13η θέση κατέλαβε ο Αναστάσιος Κιουρτζίδης (-59κ.). Αγωνίστηκε επίσης ο Λουκάς Αθάνατος (-66κ.), ενώ εκτός λόγω τραυματισμού έμεινε ο Δημήτριος Εμμανουήλ Χριστόφορος (-35κ.).

Τρίτη στον κόσμο η Ελλάδα Grappling U15 γυναικών

Το Σάββατο (1/11) και την Κυριακή (2/11) ολοκληρώθηκαν τα Παγκόσμια πρωταθλήματα Grappling U15, Grappling Gi U15, Grappling U20 και Grappling Gi U20 σε άνδρες και γυναίκες. Φοβερή ήταν η παρουσία της ελληνικής ομάδας των κοριτσιών στο Grappling U15, καθώς η Ελλάδα πανηγύρισε την 3η θέση ανάμεσα σε 12 χώρες με συγκομιδή 29 βαθμών. Στο αντίστοιχο πρωτάθλημα η ελληνική ομάδα των αγοριών πλασαρίστηκε 6η.

Στο Grappling Gi U15 οι Ελληνίδες πήραν την 5η θέση ανάμεσα σε 11 χώρες, ενώ τα αγόρια πλασαρίστηκαν στην 7η θέση ανάμεσα σε 12 χώρες.

Τέλος, η ελληνική ομάδα U20 κατετάγη 7η ανάμεσα σε 12 χώρες τόσο στο Παγκόσμιο Grappling U20, όσο και στο Grappling Gi U20.

Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα μη Ολυμπιακών στυλ Πάλης της UWW συνεχίζεται τη Δευτέρα (3/11) στο Λουτράκι με το Grappling U17 και Grappling Βετεράνων, ενώ ολοκληρώνεται την Τρίτη με Grappling Gi U17 και Grappling Gi Veterans.