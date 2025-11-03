Δείτε στο σημερινό Center Fox ΠΑΟΚ τσουνάμι, Ολυμπιακός και ΑΕΚ ατσάλι, Παναθηναϊκός τραγωδία

Όλο το ρεπορτάζ για τους νικητές και τους χαμένους της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, που στρέφονται στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Στο σημερινό Center Fox με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου στο κανάλι της Foxbet.

Με λυτρωτή Πινέδα στις καθυστερήσεις η ΑΕΚ που απογοητεύει. Φωνάζει για τη διαιτησία η Ένωση.

Ασταμάτητος και σταθερά πρώτος ο ΠΑΟΚ μετά την 5άρα στις Σέρρες. Σήμερα το ραντεβού ΑΣ-ΠΑΕ.

Έκανε τα εύκολα δύσκολα ο Ολυμπιακός που νίκησε τον Άρη και φουλάρει για Αϊντχόφεν.

Ήττα-πισωγύρισμα για τον Παναθηναϊκό στον Βόλο. Όλες οι εξελίξεις στη στελέχωση.

Σοκ στον Παναθηναϊκό με Γιουρτσεβέν, παίρνουν σέντερ οι πράσινοι.