MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ο «χασάπης του αιώνα»: Συνελήφθη ο πολέμαρχος που σόκαρε με τις σφαγές στο Σουδάν -Έλεγε πως είχε σκοτώσει 2.000 ανθρώπους

0
Η παραστρατιωτική οργάνωση Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) του Σουδάν ανακοίνωσε ότι συνελήφθη περιβόητος διοικητής της, μετά τη δημοσιοποίηση φρικιαστικών βίντεο στο οποίο φαίνεται να εκτελεί εν ψυχρώ αόπλους.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Ο «χασάπης του αιώνα»: Συνελήφθη ο πολέμαρχος που σόκαρε με τις σφαγές στο Σουδάν -Έλεγε πως είχε σκοτώσει 2.000 ανθρώπους