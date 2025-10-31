Ο «χασάπης του αιώνα»: Συνελήφθη ο πολέμαρχος που σόκαρε με τις σφαγές στο Σουδάν -Έλεγε πως είχε σκοτώσει 2.000 ανθρώπους

Η παραστρατιωτική οργάνωση Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) του Σουδάν ανακοίνωσε ότι συνελήφθη περιβόητος διοικητής της, μετά τη δημοσιοποίηση φρικιαστικών βίντεο στο οποίο φαίνεται να εκτελεί εν ψυχρώ αόπλους.

