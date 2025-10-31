Στο σημερινό Center Fox o κόουτς που «ψάχνεται», η νέα απουσία του Ρενάτο & οι μάχες αιωνίων στο μπάσκετ

Όλο το ρεπορτάζ ενόψει της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στην εκπομπή Center Fox με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου.

Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες που θα κάνει μαγνητική, θλάση ο Καλάμπρια. “Τρέχουν” τα έργα στον Βοτανικό.

Ανακούφιση στην ΑΕΚ με Γιόβιτς, έκανε καθαρισμό ο Ελίασον. Οι σκέψεις Νίκολιτς για τη συνέχεια.

Μπήκαν Ζέλσον & Ορτέγκα στον Ολυμπιακό. Sold-out και με Άρη. Τα πλάνα Μεντιλίμπαρ.

Πιθανότητες να είναι έτοιμοι στον ΠΑΟΚ Πέλκας και Σάστρε ενόψει Πανσερραϊκού.

Με πολλά προβλήματα ο Άρης στο Καραϊσκάκη.Νέος τραυματισμός για Δώνη.

Με Μονακό ο Παναθηναϊκός, με Χάποελ ο Ολυμπιακός απόψε για την Ευρωλίγκα.