Στο σημερινό Center Fox o κόουτς που «ψάχνεται», η νέα απουσία του Ρενάτο & οι μάχες αιωνίων στο μπάσκετ

Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες που θα κάνει μαγνητική, θλάση ο Καλάμπρια. “Τρέχουν” τα έργα στον Βοτανικό.
Ανακούφιση στην ΑΕΚ με Γιόβιτς, έκανε καθαρισμό ο Ελίασον. Οι σκέψεις Νίκολιτς για τη συνέχεια.
Μπήκαν Ζέλσον & Ορτέγκα στον Ολυμπιακό. Sold-out και με Άρη. Τα πλάνα Μεντιλίμπαρ.
Πιθανότητες να είναι έτοιμοι στον ΠΑΟΚ Πέλκας και Σάστρε ενόψει Πανσερραϊκού.
Με πολλά προβλήματα ο Άρης στο Καραϊσκάκη.Νέος τραυματισμός για Δώνη.
Με Μονακό ο Παναθηναϊκός, με Χάποελ ο Ολυμπιακός απόψε για την Ευρωλίγκα.