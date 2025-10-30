Πρέπει να καλύπτεις την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού τον χειμώνα; Τι προτείνουν οι ειδικοί

Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, προκύπτει κάθε χρόνο η ίδια απορία: τι κάνεις με την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού; Πρέπει να τη σκεπάσεις για να την προστατέψεις ή μήπως αυτό τελικά κάνει περισσότερο κακό παρά καλό;
Η αλήθεια για τα καλύμματα και τις «προστασίες»
Οι περισσότεροι θεωρούν ότι το κάλυμμα είναι απαραίτητο για να προφυλάξουν τη μονάδα από τη βροχή, το χιόνι ή τη σκόνη. Ωστόσο, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι μόνο περιττό, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και επιβλαβές.
Διαβάστε περισσότερα στο queen.gr