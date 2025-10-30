Προβλημάτισε ξανά η ΑΕΚ, σώθηκε με Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων κόντρα στην Ηλιούπολη. Καθάρισε με 5αρα ο Ολυμπιακός τον Βόλο, με 4αρα ο ΠΑΟΚ την ΑΕΛ. Διπλό στο Περιστέρι με ανατροπή ο Παναθηναϊκός. Προσγείωσε απότομα τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ η Μονακό του Σπανούλη.
Στο σημερινό Center Fox πώς καθάρισαν ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η προβληματική ΑΕΚ & ο θρίαμβος Σπανούλη στο ΣΕΦ