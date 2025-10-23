Στο σημερινό Center Fox τα πάντα για το μεγάλο "πρέπει" της αποψινής τριπλής ελληνικής "μαχης" στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην εκπομπή Center Fox με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου στο κανάλι της Foxbet.

Για το "διπλό" στη Φέγενορντ ο Παναθηναϊκός. 17:30 η σέντρα.Έρχεται ο Μπενίτεθ. Μονόδρομος για την ΑΕΚ η νίκη με την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πίεση βάζει ο Νίκολιτς. Για το θετικό αποτέλεσμα στη Λιλ ο ΠΑΟΚ. Τα νεότερα από το χθεσινό ΔΣ του ΑΣ για το μνημόνιο. Τα νεότερα από το στρατόπεδο των τραυματιών στον ΟΣΦΠ ενόψει ΑΕΚ. Χωρίς Χολμς-Καλαϊτζάκη κόντρα στη Βίρτους ο ΠΑΟ AKTOR, χωρίς Παπανικολάου ο Ολυμπιακός με Μπάγερν.

