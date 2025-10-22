Red Bull Wind Masters: Το 1ο απόλυτο windsurf event έρχεται στα Νησάκια της Λούτσας!

Το Red Bull Wind Masters, το πιο θεαματικό windsurf event της χρονιάς, έρχεται, για πρώτη χρονιά, να ανεβάσει την αδρεναλίνη μέσα στη θάλασσα, στα Νησάκια της Λούτσας! Οι κορυφαίοι αθλητές του σπορ θα αναμετρηθούν σε εντυπωσιακές φιγούρες, δυναμικά waveriding και άλματα που κόβουν την ανάσα.

Το Red Bull Wind Masters θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 1 και 15 Νοεμβρίου, με την πρώτη δυνατή πρόγνωση καιρού. Όταν ο άνεμος φτάσει τα +25kts, η διοργάνωση θα δώσει το σήμα και σε 3 ημέρες η Λούτσα θα γεμίσει από 16 πολύχρωμα πανιά. Στόχος; Η ανάδειξη των καλύτερων windsurfers στο Red Bull Podium.

Οι αθλητές θα κριθούν σε front, back & push loops, tabletops, waveriding και υψηλά άλματα, υπό το βλέμμα του head judge και της έμπειρης κριτικής επιτροπής. Οι τρεις πρώτοι νικητές θα κερδίσουν αεροπορικά μίλια, αντίστοιχα της κατάταξής τους, για μοναδικούς windsurf προορισμούς στο εξωτερικό!

Το επίπεδο του windsurfing στην Ελλάδα έχει εκτοξευτεί και πλέον, οι Έλληνες κατακτούν βάθρα σε παγκόσμιες διοργανώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο 21χρονος Ναξιώτης Red Bull αθλητής Lennart Neubauer, κάτοχος Παγκόσμιου και Ευρωπαϊκού τίτλου στο freestyle windsurfing, που αφήνει πάντα άφωνους τους κριτές.

Ήρθε, λοιπόν, η στιγμή να παρουσιάσει και η Ελλάδα έναν αγώνα με τους καλύτερους Έλληνες windsurfers, αντάξιο των Red Bull events του εξωτερικού. Στο Red Bull Wind Masters θα επιλεγούν οι πιο ταλαντούχοι και explosive windsurfers της νέας γενιάς, που θα ανεβάσουν τον πήχη πιο ψηλά από ποτέ.

Μείνετε συντονισμένοι στα social media της Red Bull για την επίσημη ανακοίνωση της ημερομηνίας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε ένα μοναδικό θέαμα, αλλά και για ένα μεγάλο party -ανοιχτό σε όλους- αμέσως μετά το event!