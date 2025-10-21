Το μεγαλύτερο Halloween Φεστιβάλ της Ελλάδας… επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, πιο φαντασμαγορικό από ποτέ! Το Aidonakia Halloween Festival 2025 ανοίγει τις πύλες του στις 25 & 26 Οκτωβρίου και στις 1 & 2 Νοεμβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, και υπόσχεται μια εμπειρία που κανείς – μικρός ή μεγάλος – δεν πρέπει να χάσει!

To Halloween Experience – η καρδιά του φεστιβάλ

Το Halloween Experience είναι μία θεματική διαδρομή 1.500 τ.μ. όπου οι επισκέπτες ζουν την πιο ολοκληρωμένη Halloween περιπέτεια που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα.

Κατά μήκος της διαδρομής, το κοινό θα παρακολουθήσει 10 διαφορετικά mini διαδραστικά θεατρικά, όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους, με μια μοναδική ιστορία που έχει στο επίκεντρο τον Κόμη Δράκουλα.

Με πρωταγωνιστές τον Δράκουλα, τις μάγισσες Abra & Catabra, τον Ακέφαλο Καβαλάρη και τον Dr. Frankenstein, το Halloween Experience συνδυάζει:

Θεατρική δράση

Escape room ατμόσφαιρα

Διάδραση με το κοινό

Διαλόγους γεμάτους black humor , που θα μας κάνουν… να κλάψουμε από τα γέλια!

, που θα μας κάνουν… να κλάψουμε από τα γέλια! Και φυσικά… ξέφρενα πάρτι φαντασμάτων και κυνηγητό με λυκανθρώπους , για να ζήσει κανείς το Halloween όπως δεν το έχει ξαναδεί στην Ελλάδα.

, για να ζήσει κανείς το Halloween όπως δεν το έχει ξαναδεί στην Ελλάδα.

Οι YouTubers που θα απογειώσουν το φεστιβάλ

Το Aidonakia Halloween Festival 2025 υποδέχεται μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα του ελληνικού YouTube, που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να χαρίσουν μοναδικές στιγμές διασκέδασης:

GL Show : το μεγαλύτερο YouTube κανάλι στην Ελλάδα, με εκατομμύρια views και φανατικό κοινό.

: το μεγαλύτερο YouTube κανάλι στην Ελλάδα, με εκατομμύρια views και φανατικό κοινό. Bam FC : οι πρώτοι Έλληνες creators που ίδρυσαν αληθινή ποδοσφαιρική ομάδα, γεφυρώνοντας το YouTube με τον αθλητισμό.

: οι πρώτοι Έλληνες creators που ίδρυσαν αληθινή ποδοσφαιρική ομάδα, γεφυρώνοντας το YouTube με τον αθλητισμό. Tech it Serious : το απόλυτο παράδειγμα της παρέας, με αστείρευτη ενέργεια που ξεσηκώνει μικρούς και μεγάλους.

: το απόλυτο παράδειγμα της παρέας, με αστείρευτη ενέργεια που ξεσηκώνει μικρούς και μεγάλους. Και φυσικά, οι υπόλοιποι creators του line up αποτελούν ό,τι πιο φρέσκο στο ελληνικό YouTube, με πρωτότυπα videos που κάνουν πάταγο σε μικρές αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες.

📅 25 & 26 Οκτωβρίου: GL Show με Skioyrakic, Alyx, Gregory, Cooliz και Psychojezz

📅 1 & 2 Νοεμβρίου: Bam FC με Καρπούζι, Madney και Tech it Serious

Mega Halloween Παιδότοπος, εργαστήρια & σκηνή θεαμάτων

Στο φεστιβάλ στήνεται μια εντυπωσιακή Σκηνή Θεαμάτων με non-stop πρόγραμμα: μάγοι, ζογκλέρ, animateurs, shows με φωτιές και πολλά ακόμα δρώμενα που θα εντυπωσιάσουν μικρούς και μεγάλους.

Δίπλα, λειτουργεί ο Mega Halloween Παιδότοπος, ένας θεματικός χώρος για παιχνίδι, ενώ ειδικά εργαστήρια κολοκύθας και facepainting μεταμορφώνουν τα παιδιά σε ό,τι πιο spooky μπορούν να φανταστούν.

Για όλη την οικογένεια

Το Aidonakia Halloween Festival δεν είναι ούτε αμιγώς horror για ενήλικες, ούτε ένα απλό παιδικό event. Είναι μια συλλογική εμπειρία που για πρώτη φορά συστήνει στην Ελλάδα την αληθινή έννοια του οικογενειακού Halloween: μια μαγική διαδρομή με θέατρο, δράση, γέλιο και εντυπωσιακά shows που θα απολαύσουν μαζί μικροί και μεγάλοι.

Ο Διοργανωτής

Διοργανωτής για δεύτερη χρονιά είναι η εταιρεία Λούνα Παρκ “Τα Αηδονάκια”, πρωτοπόρος στην παιδική ψυχαγωγία εδώ και 60 χρόνια. Με τεράστια θεματικά events και 8 σταθερά καταστήματα παιδικής ψυχαγωγίας στην Αττική, συνεχίζει να καινοτομεί, δημιουργώντας εμπειρίες που μένουν αξέχαστες.

📍 Τοποθεσία: Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

📅 Ημερομηνίες: 25 & 26 Οκτωβρίου, 1 & 2 Νοεμβρίου 2025

🎟️ Εισιτήρια: Διαθέσιμα στο more.com

📞 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6198274

🌐 Website: www.aidonakiahalloweenfestival.gr

🎃 Aidonakia Halloween Festival 2025 – Αν δεν έρθεις… θα σε στοιχειώνει για πάντα!