Συνάντηση εργασίας στη ΓΓΑ για τα ύποπτα και παράτυπα στοιχήματα στους αγώνες

Μετείχαν στελέχη της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου παιγνίων (ΕΕΕΠ) και εκπρόσωποι των νόμιμων παρόχων αθλητικού στοιχήματος στην Ελλάδα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό να καθορισθεί το επιχειρησιακό πλαίσιο συνεργασίας με βάση τις νέες διατάξεις του ν. 5176/2025 οι οποίες ορίζουν την υποχρέωση των παρόχων αθλητικού στοιχήματος να ειδοποιούν την ΕΠΑΘΛΑ για ύποπτα και παράτυπα στοιχήματα σε αθλητικούς αγώνες.

Ο ΓΓ Αθλητισμού και Πρόεδρος της ΕΠΑΘΛΑ, Γιώργος Μαυρωτάς παρουσίασε στους εκπροσώπους των παρόχων το διεθνές και εθνικό πλαίσιο σε σχέση με τη χειραγώγηση αγώνων και τη διασύνδεση με τον στοιχηματισμό, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα της συνεργασίας μεταξύ παρόχων και εθνικών πλατφορμών, ώστε να αντιμετωπιστεί η κοινή για όλους απειλή του «match fixing».

Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνολογικών Υποδομών της ΕΕΕΠ, Αντώνης Αλεξίου ανέπτυξε τον ρόλο της Επιτροπής ως ρυθμιστικής αρχής αλλά και ως ενός εκ των πέντε αρχών που απαρτίζουν την ΕΠΑΘΛΑ, τονίζοντας τη σημασία που έχει και για την ΕΕΕΠ η ακεραιότητα των αγώνων.

Τις επιχειρησιακές λεπτομέρειες της συνεργασίας ΕΠΑΘΛΑ – παρόχων σε ό,τι αφορά στις ειδοποιήσεις στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας, ανέπτυξαν στις εισηγήσεις τους ο Συντονιστής της Ομάδας Αξιολόγησης Αναφορών της ΕΠΑΘΛΑ, νομικός Βασίλης Κεραμάρης και ο στοιχηματικός εμπειρογνώμονας, Χρήστος Περτσουλάκης, αναλύοντας στους εκπροσώπους συγκεκριμένα σενάρια.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της ΓΓΑ, απώτερος στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών (ομοσπονδία, διοργανώτρια αρχή, ομάδες κλπ) η οποία παίζει αποτρεπτικό ρόλο σε περιπτώσεις ενδεχόμενης χειραγώγησης αγώνων.

Από τους παρόχους αθλητικού στοιχήματος συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΟΠΑΠ, Stoiximan, Bet365, Betsson, Bwin, Fonbet, Fbet, Vistabet,Winmasters, Netbet, Novibet με τους οποίους έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων πάνω στις διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου.