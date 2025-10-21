Nusret Gökçe: Από τη viral φήμη στις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση

Ήταν κάποτε το απόλυτο viral φαινόμενο των social media. Ένας σεφ από την Τουρκία, με χαρακτηριστικό μουστάκι, γυαλιά και μια αλαζονικά θεατρική κίνηση του χεριού, κατέκτησε το Διαδίκτυο με ένα βίντεο που τον έδειχνε να ρίχνει αλάτι πάνω στο κρέας με μοναδικό στιλ.

Ο Nusret Gökçe, γνωστός σε όλο τον κόσμο ως «Salt Bae», είχε γίνει σε λίγες ημέρες ένα διεθνές meme, δημιουργώντας μια αυτοκρατορία εστιατορίων, ενώ έγινε ο αγαπημένος σεφ των διασήμων.

Όμως, η φήμη που εκτοξεύεται απότομα συχνά καταρρέει με τον ίδιο ρυθμό. Από το viral βίντεο του 2017 μέχρι το «άβολο» περιστατικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και τις αλλεπάλληλες αγωγές για εργασιακές παραβάσεις - ακόμα και σεξουαλική παρενόχληση - ο Salt Bae φαίνεται να βιώνει σήμερα την αντίστροφη πορεία – από το φαινόμενο της εποχής του Instagram, σε ένα brand που φθείρεται ταχύτατα.

