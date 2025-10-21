Είναι το padel το «νέο Tinder»;

Αν έχεις βαρεθεί το ατέρμονο σκρολάρισμα, τα ghosting και τα «Τι κάνεις;» που δεν πάνε ποτέ πουθενά, ήρθε η ώρα να αφήσεις τα dating apps και να πιάσεις ρακέτα.

Γιατί ναι, το padel είναι το νέο Tinder! Μόνο που εδώ, το «match» δεν είναι στο κινητό, αλλά στο γήπεδο. Και σύμφωνα με τους ψυχολόγους, δεν είναι τυχαίο.

Το padel συνδυάζει τη σωματική δραστηριότητα, την οπτική επαφή και τη συνεργασία — τρία από τα πιο δυνατά triggers της ανθρώπινης έλξης.

Όταν ιδρώνεις, γελάς και προσπαθείς μαζί με κάποιον να κερδίσετε έναν πόντο, ο εγκέφαλος εκκρίνει ντοπαμίνη και οξυτοκίνη, τις ίδιες «feel-good» ορμόνες που ενεργοποιούνται όταν ερωτευόμαστε.

