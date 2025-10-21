Ξεκίνησαν με πυρετώδεις ρυθμούς οι εργασίες συντήρησης στο στέγαστρο Καλατράβα στο ΟΑΚΑ

Με πυρετώδεις ρυθμούς ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης στο στέγαστρο Καλατράβα, οι οποίες συνεχίστηκαν χθες το βράδυ μέχρι και μετά τις 22:00.

Σε ανάρτησή του o Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνος Χαλιορής αναφέρει ότι γίνεται έλεγχος και συντήρηση των κοχλιωτών συνδέσεων στο Βορειοανατολικό Άνω Τόξο του Στεγάστρου Καλατράβα του Κεντρικού Σταδίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

Στο βορειοανατολικό άνω τόξο του στεγάστρου του Κεντρικού Σταδίου του ΟΑΚΑ πραγματοποιούνται εργασίες ελέγχου και συντήρησης των κοχλιωτών συνδέσεων, με στόχο τη διασφάλιση της στατικής επάρκειας, της μακροχρόνιας ανθεκτικότητας και της συνολικής λειτουργικότητας του μεταλλικού φορέα.

Αρχικά, διενεργείται οπτικός και μηχανικός έλεγχος όλων των κοχλιών, περικοχλιών και ροδελών, με σκοπό τον εντοπισμό ενδεχόμενων χαλαρώσεων, φθορών ή διάβρωσης. Όπου διαπιστώνεται χαλάρωση, εφαρμόζεται εκ νέου ροπή σύσφιξης με δυναμόκλειδο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών κανονισμών ΕΝ 14399 και ΕΝ 1090-2, ανάλογα με το μέγεθος, την ποιότητα και το είδος του κοχλία.

Μετά από κάθε σύσφιξη, πραγματοποιείται έλεγχος στους γειτονικούς κοχλίες για πιθανή χαλάρωση, ενώ η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως τη συμμόρφωση όλων των συνδέσεων. Σε περιπτώσεις φθαρμένων ή κατεστραμμένων κοχλιών, γίνεται αντικατάσταση με νέα στοιχεία ίδιας διαμέτρου και ποιότητας, με πλήρη εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Ακολουθεί καθαρισμός των μεταλλικών επιφανειών των συνδέσεων σε βαθμό PSt2 (σύμφωνα με ISO 8501-1) και στη συνέχεια εφαρμόζεται σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας και επαναβαφής, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944, κατάλληλο για τις εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες έκθεσης του στεγάστρου.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες υδροβολής στο κυρίως σώμα του στεγάστρου «Καλατράβα». Η διαδικασία περιλαμβάνει υδροβολή υψηλής πίεσης (Ultra High Pressure Water Jetting) με πίεση έως 2.500 bar, για την πλήρη απομάκρυνση παλαιών επιστρώσεων, οξειδώσεων και ρύπων από τις μεταλλικές επιφάνειες.

Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει μηχανικό καθαρισμό χωρίς επιφανειακές αλλοιώσεις, διατηρώντας την ακεραιότητα του χάλυβα και δημιουργώντας την κατάλληλη επιφάνεια πρόσφυσης για την επόμενη φάση επαναβαφής. Μετά την υδροβολή, εφαρμόζεται πολυεπίπεδο σύστημα βαφής υψηλής αντοχής, με αντιδιαβρωτικά και ελαιοφοβικά χαρακτηριστικά, το οποίο ανταποκρίνεται στις κλιματικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της περιοχής.

Η διαδικασία γίνεται τμηματικά, με πλήρη μέτρα ασφαλείας και πρόσβασης σε ύψος, μέσω ειδικών ικριωμάτων και αναρριχητικών συστημάτων, υπό τη συνεχή επίβλεψη μηχανικών και εξειδικευμένων συνεργείων.

Οι παραπάνω εργασίες αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου, αποκατάστασης και συντήρησης του Στεγάστρου Καλατράβα, το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε συνεργασία με το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ).

Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ, που έχει ως στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της ασφάλειας και της σύγχρονης λειτουργικότητας του μεγαλύτερου αθλητικού κέντρου της χώρας.