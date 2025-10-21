"Ερυθρόλευκη" πίστη στη Βαρκελώνη. Τα πλάνα Μεντιλίμπαρ για την 11αδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Έρχεται και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ, τι γίνεται με τεχνικό διευθυντή. "Επιχείρηση ανασύνταξη" στην ΑΕΚ ενόψει Αμπερντίν. Αλλαγές ετοιμάζει στο ματς του ΠΑΟΚ με τη Λιλ ο Λουτσέσκου, αναμονή για Οζντόεφ.
Στο σημερινό Center Fox όλο το ρεπορτάζ για τη μάχη του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη και την άφιξη Μπενίτεθ-τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό