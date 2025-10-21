Στο σημερινό Center Fox όλο το ρεπορτάζ για τη μάχη του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη και την άφιξη Μπενίτεθ-τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό

Ρεπορτάζ, αναλύσεις & σχόλια και στο σημερινό Center Fox στο Foxbet, με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου.

"Ερυθρόλευκη" πίστη στη Βαρκελώνη. Τα πλάνα Μεντιλίμπαρ για την 11αδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Έρχεται και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ, τι γίνεται με τεχνικό διευθυντή. "Επιχείρηση ανασύνταξη" στην ΑΕΚ ενόψει Αμπερντίν. Αλλαγές ετοιμάζει στο ματς του ΠΑΟΚ με τη Λιλ ο Λουτσέσκου, αναμονή για Οζντόεφ.

