Τι λέει η ψυχολογία για όσους τακτοποιούν τα χαρτονομίσματα από τα μικρότερα στα μεγαλύτερα

Η οργάνωση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινή ζωή. Από την τακτοποίηση του σπιτιού μέχρι την κατηγοριοποίηση εγγράφων ή χαρτονομισμάτων, η τάξη σου προσφέρει σαφήνεια και δομή.

Ωστόσο, όταν αυτή η συνήθεια γίνεται αυστηρή ή ανεξέλεγκτη, μπορεί να κρύβει κάτι πιο βαθύ. Οι ψυχολόγοι προειδοποιούν ότι η εμμονή να τακτοποιείς τα χαρτονομίσματα κατά αξία, με επίμονη και τελετουργική διαδικασία, μπορεί να αποτελεί ένδειξη Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής (ΙΨΔ).

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, αυτή η πρακτική είναι απλώς μια συνήθεια και δεν αποτελεί πρόβλημα. Το σημαντικό είναι η ένταση της συμπεριφοράς και το πώς επηρεάζει την καθημερινότητά σου. Δεν είναι το ίδιο να αγαπάς την τάξη, με το να νιώθεις άγχος με την παραμικρή αναστάτωση της τάξης σου.

